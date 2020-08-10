Прямая трансляция жеребьевки первого раунда Лиги Европы с участием "Кайрата" и "Ордабасы"

Сегодня, 10 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы
сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На данной стадии турнира выступят два казахстанских клуба - алматинский "Кайрат"
и шымкентский "Ордабасы"
. Начало жеребьевки в 16:00 по времени Нур-Султана.
Команда Кахабера Цхададзе
попала в 12-ю группу жеребьевки и будет в числе "сеяных" команд. На старте турнира "Ордабасы" сыграет с одной из следующих трех команд: РФШ (Рига) и "Валмиера" (обе - Латвия), "Ботошани" (Румыния).
Команда Алексея Шпилевского
встретится с одним из этих клубов: "Ноа" (Армения), или "Сумгайыт" (Азербайджан), или "Петрокуб" (Молдова), или "Локомотив" Тбилиси (Грузия).
Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на официальном сайте
УЕФА.
Матчи первого раунда квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и состоять из одной игры, которая состоится 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.
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