"Ордабасы" узнал свою группу на жеребьевке и трех потенциальных соперников на старте Лиги Европы

Сегодня, 10 августа, определится соперник шымкентского "Ордабасы"
в первом квалификационном раунде Лиги Европы
сезона-2020/21.
Команда Кахабера Цхададзе
попала в 12-ю группу жеребьевки и будет в числе "сеяных" команд. На старте турнира "Ордабасы" сыграет с одной из следующих трех команд: РФШ (Рига) и "Валмиера" (обе - Латвия), "Ботошани" (Румыния).
Также сегодня своего первого соперника по Лиге Европы узнает и "Кайрат"
. Соперником подопечных Алексея Шпилевского
станет "Ноа" (Армения), или "Сумгайыт" (Азербайджан), или "Петрокуб" (Молдова), или "Локомотив" Тбилиси (Грузия).
Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.
Стал известен соперник "Астаны" на старте Лиги чемпионов
Матчи первого раунда квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и состоять из одной игры, которая состоится 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.