"Ордабасы" узнал свою группу на жеребьевке и трех потенциальных соперников на старте Лиги Европы

Сегодня, 10 августа, определится соперник шымкентскогов первом квалификационном раундесезона-2020/21.Командапопала в 12-ю группу жеребьевки и будет в числе "сеяных" команд. На старте турнира "Ордабасы" сыграет с одной из следующих трех команд: РФШ (Рига) и "Валмиера" (обе - Латвия), "Ботошани" (Румыния).Также сегодня своего первого соперника по Лиге Европы узнает и. Соперником подопечныхстанет "Ноа" (Армения), или "Сумгайыт" (Азербайджан), или "Петрокуб" (Молдова), или "Локомотив" Тбилиси (Грузия).Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.Матчи первого раунда квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и состоять из одной игры, которая состоится 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.