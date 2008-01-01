"Ордабасы" узнал свою группу на жеребьевке и трех потенциальных соперников на старте Лиги Европы

Победителя определит одна игра.

Фото: ФК "Ордабасы"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 09:22
Сегодня, 10 августа, определится соперник шымкентского "Ордабасы" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/21.

Команда Кахабера Цхададзе попала в 12-ю группу жеребьевки и будет в числе "сеяных" команд. На старте турнира "Ордабасы" сыграет с одной из следующих трех команд: РФШ (Рига) и "Валмиера" (обе - Латвия), "Ботошани" (Румыния).

Также сегодня своего первого соперника по Лиге Европы узнает и "Кайрат". Соперником подопечных Алексея Шпилевского станет "Ноа" (Армения), или "Сумгайыт" (Азербайджан), или "Петрокуб" (Молдова), или "Локомотив" Тбилиси (Грузия).

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

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Матчи первого раунда квалификации ЛЕ будут проходить без зрителей и состоять из одной игры, которая состоится 27 августа. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти.
Метки:
Ордабасы ФК Лига Европы Кайрат ФК
Футбол Лига Европы
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Сегодня 09:22
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