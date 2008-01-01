"Кайрат" узнал четырех возможных соперников на старте Лиги Европы

Жеребьевка состоится сегодня.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:54
Алматинский "Кайрат" сегодня, 10 августа, узнает своего соперника по первому отборочному раунду Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником подопечных Алексея Шпилевского станет одна из четырех следующих команд: "Ноа" (Армения), "Сумгайыт" (Азербайджан), "Петрокуб" (Молдова), "Локомотив" Тбилиси (Грузия).

Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.

На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одного матча, если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.
Метки:
Кайрат ФК Лига Европы
Футбол Лига Европы
0
Сегодня 07:54
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