"Кайрат" узнал четырех возможных соперников на старте Лиги Европы

Алматинский "Кайрат"
сегодня, 10 августа, узнает своего соперника по первому отборочному раунду Лиги Европы,
сообщает корреспондент Vesti.kz
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Соперником подопечных Алексея Шпилевского
станет одна из четырех следующих команд: "Ноа" (Армения), "Сумгайыт" (Азербайджан), "Петрокуб" (Молдова), "Локомотив" Тбилиси (Грузия).
Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА.
На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одного матча, если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия пенальти.