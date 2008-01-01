Определились все пары 1/4 финала Лиги Европы

Состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых стали известны все четвертьфинальные пары, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, "Вулверхэмптон" обыграл "Олимпиакос" со счетом 1:0, "Севилья" переиграла "Рому" (2:0), "Базель" был сильнее "Айнтрахта" (2:0), а "Байер" одержал победу над "Рейнджерс" (1:0).

Матчи 1/4 финала пройдут в Германии.

10 августа

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Копенгаген" (Дания)

"Интер" (Италия) - "Байер" (Германия)

11 августа

"Шахтер" (Украина) - "Базель" (Швейцария)

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания)

Напомним, финальная стадия Лиги Европы пройдет в Германии - победители будут определяться по итогам одного матча. Финал состоится 21 августа.