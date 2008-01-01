Экс-футболист сборной Италии восхитился бывшим игроком "Астаны"

Бывший защитник "Лацио", "Интера", "Фиорентины" и сборной Италии, а ныне эксперт Sky Sport Italy Даниэле Адани
отметил игру экс-хавбека "Астаны" Неманьи Максимовича
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Разбирая игру 1/8 финала Лиги Европы между "Интером" и "Хетафе", Адани выделил в составе испанского клуба Максимовича. Серб вышел в старте и отыграл 56 минут, а его клуб уступил
со счетом 0:2.
"У "Хетафе" нет качественных игроков, кроме Марка Кукурельи
и Максимовича. Последнего я бы очень хотел видеть в "Лацио" Симоне Индзаги. Кроме того, не стоит забывать, что Максимович играл в сборной Сербии с Милинковичем-Савичем", - сказал в эфире Адани, которого цитирует LaLaziosiamonoi.it
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Отметим, что "Лацио" в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате Италии и пробился в Лигу чемпионов. Лидером по количеству игровых минут у команды Симоне Индзаги стал Сергей Милинкович-Савич, который в 37 матчах забил семь голов и отдал четыре ассиста.
В "Хетафе" Максимович перешел
в 2018 году из испанской "Валенсии" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола
в 35 матчах Ла Лиги, а в Лиге Европы - семь игр.
25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в "Астане", с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов.