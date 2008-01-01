"МЮ", "Интер" и "Шахтер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Также туда пробился "Копенгаген"

Английский "Манчестер Юнайтед", миланский "Интер", донецкий "Шахтер" и датский "Копенгаген" вышли в четвертьфинал Лиги Европы.



В ответном матче 1/8 финала "красные дьяволы" на своем поле обыграли австрийский ЛАСК со счетом 2:1. В составе победителей отличились Джесси Лингард (57-я минута) и Антони Марсьяль (88), у гостей мяч забил Филипп Визингер (55). В первом матче, который прошел в Австрии еще до перерыва, вызванного пандемией коронавируса, "МЮ" одержал победу со счетом 5:0.







В 1/4 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Копенгагеном", который дома разгромил турецкий "Истанбул Башакшехир" - 3:0. Голы забили Йонас Винд (4-я минута и 53-я с пенальти) и Расмус Фальк (62-я).



В первой игре победу одержал стамбульский клуб - 1:0. Таким образом, "Копенгаген" по сумме двух матчей прошел дальше.







"Интер" в немецком Гельзенкирхене обыграл испанский "Хетафе" со счетом 2:0. Отличились Ромелу Лукаку (33-я минута) и Кристиан Эриксен (83-я). У "Хетафе" Хорхе Молина не реализовал пенальти на 75-й минуте.



Причем клубы не сумели из-за коронавируса провести первый матч 1/8 финала до перерыва, поэтому было принято решение, что судьба противостояния после возобновления еврокубкового сезона решится по итогам одной игры, проведенной на нейтральном поле. В 1/4 финала Лиги Европы "Интер" сыграет с победителем противостояния между леверкузенским "Байером" и шотландским "Рейнджерс".







Донецкий "Шахтер" в родных стенах нанес крупное поражение немецкому "Вольфсбургу" со счетом 3:0. Голы забили Жуниор Мораес (89-я и 90+3-я минуты) и Манор Соломон (90+1-я). С поля были удалены защитник "горняков" Давид Хочолава (68-я) и защитник гостей Джон Брукс (70-я). В первом матче, который прошел в марте, украинский клуб одержал победу со счетом 2:1.



"Шахтер" в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с победителем пары "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Базель" (Швейцария).



