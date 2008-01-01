Возвращение Лиги Европы! Прямые трансляции матчей "Манчестер Юнайтед", "Интера" и других игр 1/8 финала

Сегодня, в ночь с 5 на 6 августа, состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 22:55 начнутся две встречи. "Копенгаген" примет "Истанбул". Первый матч датский клуб выиграл со счетом 1:0. "Шахтер" сыграет дома против "Вольфсбурга". Первая игра завершалась победой донецкой команды со счетом 2:1.

В 01:00 "Интер" выйдет на поле против "Хетафе". Эти команды не успели сыграть первые матчи до пандемии - победитель будет определяться по итогам одной встречи.

Также в 01:00 "Манчестер Юнайтед" в мало что значащей встрече примет ЛАСК. В первой игре англичане забили сопернику пять безответных мячей.

Все матчи можно будет посмотреть в прямом эфире. Начало указано по времени Нур-Султана.

Так, "Шахтер" - "Вольфсбург" и "Интер" - "Хетафе" покажет Qazsport. Ссылка на трансляцию >>>

"Манчестер Юнайтед" - ЛАСК будет транслироваться на телеканале Kazakhstan. Ссылка на трансляцию >>>

Встречу же "Копенгаген" - "Истанбул" можно посмотреть по этой ссылке >>>

Отметим, что игры пройдут без зрителей.

Финальная стадия Лиги Европы пройдет в Германии - победители будут определиться по итогам одного матча. Четвертьфиналы состоятся 10 и 11 августа, полуфиналы - 16-го и 17-го, а финал - 21-го.

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