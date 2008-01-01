"Тоттенхэм" или "Милан"? Стали известны все соперники "Кайсара" по дебюту в Лиге Европы

Определились все потенциальные соперники кызылординского "Кайсара" по дебюту в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский клуб начнет борьбу со второго квалификационного раунда, который будет состояться из одного матча и пройдет 17 сентября. Жеребьевка состоится 31 августа.

Отметим, что для проведения домашних матчей Лиги Европы "Кайсар" заявил стадион в Шымкенте.

Потенциальные соперники "Кайсара":

- "Тоттенхэм Хотспур" (Англия);

- "Базель" (Швейцария);

- "Копенгаген" (Дания);

- "Вольфсбург" (Германия);

- АПОЭЛ (Кипр, необходимо пройти первый раунд);

- БАТЭ (Беларусь);

- "Галатасарай" (Турция);

- "Мальме" (Швеция, необходимо пройти первый раунд);

- "Партизан" (Сербия, необходимо пройти первый раунд);

- "Стандард" (Бельгия);

- ФКСБ (Румыния, необходимо пройти первый раунд);

- "Гранада" (Испания);

- "Милан" (Италия);

- "Глазго Рейнджерс" (Шотландия);

- "Марибор" (Словения, необходимо пройти первый раунд);

- "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль, необходимо пройти первый раунд);

- "Русенборг" (Норвегия, необходимо пройти первый раунд);

- "Аполлон" (Кипр, необходимо пройти первый раунд);

- "Реймс" (Франция);

- "Фехервар" (Венгрия, необходимо пройти первый раунд);

- "Риу Аве" (Португалия);

- "Динамо" (Москва, Россия);

- "Слован" (Чехия);

- "Хайдук" (Хорватия);

- "Шкендия" (Северная Македония, необходимо пройти первый раунд);

- "Виллем II" (Нидерланды);

- "Нью-Сейнтс" (Уэльс, необходимо пройти первый раунд);

- "Яблонец" (Чехия);

- "Динамо" (Минск, Беларусь, необходимо пройти первый раунд);

- "Лех" (Польша, необходимо пройти первый раунд);

- "Колос" (Украина);

- «Хартберг» (Австрия);

- "Абердин" (Шотландия, необходимо пройти первый раунд);

- "Зриньски" (Босния и Герцеговина, необходимо пройти первый раунд);

- "Алашкерт" (Армения, необходимо пройти первый раунд);

- "Жальгирис" (Литва).