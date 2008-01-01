"Милан", "Галатасарай" и "Вольфсбург" в числе потенциальных соперников "Кайсара" в Лиге Европы

Кызылординский "Кайсар", который будет в числе "несеяных" команд, начнет борьбу в Лиге Европы со второго квалификационного раунда и может встретиться с итальянским "Миланом", турецким "Галатасараем" или немецким "Вольфсбургом" , сообщает KazFootball.kz.

На сегодняшний день определились 32 из 36 потенциальных соперников кызылординской команды. Это "Копенгаген" (Дания), "Вольфсбург" (Германия), АПОЭЛ (Кипр)*, БАТЭ (Беларусь), "Галатасарай" (Турция), "Мальме" (Швеция)*, "Партизан" (Сербия)*, "Стандард" (Бельгия), ФКСБ (Румыния)*, "Гранада" (Испания), "Милан" (Италия), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия), "Марибор" (Словения)*, "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль)*, "Русенборг" (Норвегия)*, "Аполлон" (Кипр)*, "Фехервар" (Венгрия)*, "Риу Аве" (Португалия), "Динамо" (Москва, Россия), "Слован" (Чехия), "Хайдук" (Хорватия), "Шкендия" (Северная Македония)*, "Виллем II" (Нидерланды), "Нью-Сейнтс" (Уэльс)*, "Яблонец" (Чехия), "Динамо" (Минск, Беларусь)*, "Лех" (Польша)*, "Колос" (Украина), "Хартберг" (Австрия), "Абердин" (Шотландия)*, "Зриньски" (Босния и Герцеговина)* и "Алашкерт" (Армения)*.

* Командам необходимо преодолеть первый квалификационный раунд.

Напомним, игры второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 17 сентября 2020 года и будут состоять из одного матча.