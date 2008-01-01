"Кайсар" будет в числе "несеяных" команд во втором раунде ЛЕ

Кызылординский "Кайсар
" будет в числе "несеяных" команд во втором раунде квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz
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"Ордабасы
" также будет "несеяным", если пробьется во второй этап. А вот алматинский "Кайрат
", при удачном выступлении в первом раунде, во втором раунде будет в числе "сеяных" команд.
Напомним, что жеребьевка второго этапа квалификации Лиги Европы состоится 31 августа 2020 года. Игры второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 17 сентября 2020 года и будут состоять из одного матча.