Определились все потенциальные соперники "Кайрата" и "Ордабасы" в Лиге Европы

Стали известны все потенциальные соперники алматинского "Кайрата"
и шымкентского "Ордабасы"
в первом раунде квалификации Лиги Европы
, сообщает KazFootball.kz
.
Казахстанские клубы будут в числе "сеянных" команд. Жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы состоится 10 августа 2020 года.
Игры этой стадии турнира пройдут 27 августа 2020 года и будут состоять из одного матча.
Список потенциальных соперников "Кайрата" и "Ордабасы" выглядит так:
— "Сумгайыт" (Азербайджан);
— "Локомотив" (Пловдив, Болгария);
— "Славия" (София, Болгария);
— "Боташани" (Румыния);
— "Пяст" (Польша);
— "Краковия" (Польша);
— "Левадия" (Эстония);
— "Хибернианс" (Мальта);
— ДАК 1904 (Дунайска-Стреда, Словакия);
— "Ружомберок" (Словакия);
— "Жилина" (Словакия);
— "Железничар" (Босния и Герцеговина);
— "Лачи" (Албания);
— "Мура" (Мурско-Собота, Словения);
— "Академия Пушкаша" (Венгрия);
— "Тре Пенне" (Сан-Марино)*;
— "НСИ Рунавик" (Фарерские острова)*;
— "Сабуртало" (Грузия);
— "ХБ Торсхавн" (Фарерские острова)*;
— "Шкупи" (Северная Македония);
— "Петрокуб" (Молдова);
— "Энгордань" (Андорра)*;
— "Сент-Джозефс" (Гибралтар)*;
— "Дифферданж 03" (Люксембург);
— "Унион" (Люксембург);
— "Кауно Жальгирис" (Литва);
— РФШ (Рига, Латвия);
— "Ширак" (Армения);
— "Валмиера" (Латвия);
— "Ноа" (Армения);
— "Теута" (Албания);
— "Ренова" (Македония);
— "Борац" (Босния и Герцеговина);
— "Сфынтул Георге" (Молдова);
— "Динамо-Авто" (Тирасполь, Молдова);
— "Дерри Сити" (Ирландия);
— "Богемиан" (Ирландия);
— "Интер" (Турку, Финляндия);
— "Ильвес" (Финляндия);
— "Хонка" (Финляндия);
— "Брейдаблик" (Исландия);
— "Бала Таун" (Уэльс);
— "Динамо" (Батуми, Грузия);
— "Локомотив" (Тбилиси, Грузия);
— "Сиренс" (Мальта);
— "Викингур" (Исландия);
— "Пайде" (Эстония).
* Командам необходимо преодолеть предварительный раунд.