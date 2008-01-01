Определилось большинство потенциальных соперников "Кайрата" и "Ордабасы" по старту в Лиге Европы

Определились 40 из 47 потенциальных соперников "Кайрата" и "Ордабасы" на первом этапе квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.

Серебряный и бронзовый призеры КПЛ-2019 в первом раунде квалификации будут в числе сеяных команд. Жеребьевка состоится 10 августа.

Игры первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 27 августа 2020 года и будут состоять из одного матча.

Потенциальные соперники "Кайрата" и "Ордабасы":

- "Сумгайыт" (Азербайджан);

- "Локомотив" (Пловдив, Болгария);

- "Славия" (София, Болгария);

- "Боташани" (Румыния);

- "Пяст" (Польша);

- "Левадия" (Эстония);

- "Хибернианс" (Мальта);

- ДАК 1904 (Дунайска-Стреда, Словакия);

- "Ружомберок" (Словакия);

- "Жилина" (Словакия);

- "Железничар" (Босния и Герцеговина);

- "Лачи" (Албания);

- "Мура" (Мурско-Собота, Словения);

- "Академия Пушкаша" (Венгрия);

- "Сабуртало" (Грузия);

- "Шкупи" (Северная Македония);

- "Петрокуб" (Молдова);

- "Унион" (Люксембург);

- "Дифферданж 03" (Люксембург);

- "Кауно Жальгирис" (Литва);

- РФШ (Рига, Латвия);

- "Валмиера" (Латвия);

- "Ноа" (Армения);

- "Ширак" (Армения);

- "Ренова" (Северная Македония);

- "Борац" (Босния и Герцеговина);

- "Сфынтул Георге" (Молдова);

- "Динамо-Авто" (Тирасполь, Молдова);

- "Богемиан" (Ирландия);

- "Дерри Сити" (Ирландия);

- "Интер" (Турку, Финляндия);

- "Ильвес" (Финляндия);

- "Хонка" (Финляндия);

- "Брейдаблик" (Исландия);

- "Бала Таун" (Уэльс);

- "Динамо" (Батуми, Грузия);

- "Локомотив" (Тбилиси, Грузия);

- "Сиренс" (Мальта);

- "Викингур" (Исландия);

- "Пайде" (Эстония).

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