Определилось большинство потенциальных соперников "Кайрата" и "Ордабасы" по старту в Лиге Европы

Определились 40 из 47 потенциальных соперников "Кайрата" и "Ордабасы" на первом этапе квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Серебряный и бронзовый призеры КПЛ-2019 в первом раунде квалификации будут в числе сеяных команд. Жеребьевка состоится 10 августа.
Игры первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 27 августа 2020 года и будут состоять из одного матча.
Потенциальные соперники "Кайрата" и "Ордабасы":
- "Сумгайыт" (Азербайджан);
- "Локомотив" (Пловдив, Болгария);
- "Славия" (София, Болгария);
- "Боташани" (Румыния);
- "Пяст" (Польша);
- "Левадия" (Эстония);
- "Хибернианс" (Мальта);
- ДАК 1904 (Дунайска-Стреда, Словакия);
- "Ружомберок" (Словакия);
- "Жилина" (Словакия);
- "Железничар" (Босния и Герцеговина);
- "Лачи" (Албания);
- "Мура" (Мурско-Собота, Словения);
- "Академия Пушкаша" (Венгрия);
- "Сабуртало" (Грузия);
- "Шкупи" (Северная Македония);
- "Петрокуб" (Молдова);
- "Унион" (Люксембург);
- "Дифферданж 03" (Люксембург);
- "Кауно Жальгирис" (Литва);
- РФШ (Рига, Латвия);
- "Валмиера" (Латвия);
- "Ноа" (Армения);
- "Ширак" (Армения);
- "Ренова" (Северная Македония);
- "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "Сфынтул Георге" (Молдова);
- "Динамо-Авто" (Тирасполь, Молдова);
- "Богемиан" (Ирландия);
- "Дерри Сити" (Ирландия);
- "Интер" (Турку, Финляндия);
- "Ильвес" (Финляндия);
- "Хонка" (Финляндия);
- "Брейдаблик" (Исландия);
- "Бала Таун" (Уэльс);
- "Динамо" (Батуми, Грузия);
- "Локомотив" (Тбилиси, Грузия);
- "Сиренс" (Мальта);
- "Викингур" (Исландия);
- "Пайде" (Эстония).
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