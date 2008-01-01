Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Волейбол Высшая Лига "А" РК Высшая лига 2020/21 Регулярный чемпионат, мужчины
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка
Тур 1, Уральск, мужчины
21 ноября 11:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Кайсар (Кызылорда) Темиртау (Темиртау) не начат
21 ноября 14:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Туран-Туркестан (Туркестан) ЧелГУ-Костанай (Костанай) не начат
21 ноября 17:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Жетысу-Жастар (Талдыкорган) КазНАУ (фарм) (Алматы) не начат
21 ноября 20:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Динамо-Казыгурт (Шымкент) Актобе (Актобе) не начат
22 ноября 11:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ ЧелГУ-Костанай (Костанай) Жетысу-Жастар (Талдыкорган) не начат
22 ноября 14:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ КазНАУ (фарм) (Алматы) Динамо-Казыгурт (Шымкент) не начат
22 ноября 17:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Темиртау (Темиртау) Туран-Туркестан (Туркестан) не начат
22 ноября 20:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Жайык (Уральск) Кайсар (Кызылорда) не начат
23 ноября 11:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Жетысу-Жастар (Талдыкорган) Темиртау (Темиртау) не начат
23 ноября 14:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Динамо-Казыгурт (Шымкент) ЧелГУ-Костанай (Костанай) не начат
23 ноября 17:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Актобе (Актобе) КазНАУ (фарм) (Алматы) не начат
23 ноября 20:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Туран-Туркестан (Туркестан) Жайык (Уральск) не начат
24 ноября 11:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ ЧелГУ-Костанай (Костанай) Актобе (Актобе) не начат
24 ноября 14:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Темиртау (Темиртау) Динамо-Казыгурт (Шымкент) не начат
24 ноября 17:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Кайсар (Кызылорда) Туран-Туркестан (Туркестан) не начат
24 ноября 20:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Жайык (Уральск) Жетысу-Жастар (Талдыкорган) не начат
25 ноября 11:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Актобе (Актобе) Темиртау (Темиртау) не начат
25 ноября 14:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Жетысу-Жастар (Талдыкорган) Кайсар (Кызылорда) не начат
25 ноября 17:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ КазНАУ (фарм) (Алматы) ЧелГУ-Костанай (Костанай) не начат
25 ноября 20:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Динамо-Казыгурт (Шымкент) Жайык (Уральск) не начат
26 ноября 11:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Темиртау (Темиртау) КазНАУ (фарм) (Алматы) не начат
26 ноября 14:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Кайсар (Кызылорда) Динамо-Казыгурт (Шымкент) не начат
26 ноября 17:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Туран-Туркестан (Туркестан) Жетысу-Жастар (Талдыкорган) не начат
26 ноября 20:00 Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск, СК СШВСМ Жайык (Уральск) Актобе (Актобе) не начат
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика