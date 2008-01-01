Футбол Вторая лига Казахстана по футболу Вторая лига Казахстана 2020 Регулярный чемпионат, мужчины

|Тур 1, мужчины
|Сегодня 11:00
|Астана-М (Нур-Султан)
|Тобол-М (Костанай)
|не начат
|Сегодня 11:00
|Атырау-М (Атырау)
|Кайсар-М (Кызылорда)
|не начат
|Сегодня 11:00
|Кыран-М (Шымкент)
|Игилик (Каратау)
|не начат
|Сегодня 15:00
|Алтай-М УК (Усть-Каменогорск)
|СДЮСШОР №8-М НС (Нур-Султан)
|не начат
|Сегодня 15:00
|Жетысу-М (Талдыкорган)
|Шахтер-М (Караганда)
|не начат
|Сегодня 16:00
|Академия Онтустик-М (Шымкент)
|Тараз-М (Тараз)
|не начат
|Сегодня 16:00
|Актобе-М (Актобе)
|Каспий-М (Актау)
|не начат
|Сегодня 16:00
|Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск)
|SD Family (Нур-Султан)
|не начат
|Сегодня 16:00
|Ордабасы-М (Шымкент)
|Темирлан (Темирлановка)
|не начат
|30 сентября 15:00
|Окжетпес-М (Кокшетау)
|Рузаевка (Рузаевка)
|не начат
|Тур 2, мужчины
|2 октября 11:00
|Актобе-М (Актобе)
|Атырау-М (Атырау)
|не начат
|2 октября 11:00
|Игилик (Каратау)
|Ордабасы-М (Шымкент)
|не начат
|2 октября 15:00
|Аксу Ак (Аксу)
|Алтай-М УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|2 октября 15:00
|Астана-М (Нур-Султан)
|Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск)
|не начат
|2 октября 15:00
|СДЮСШОР №8-М НС (Нур-Султан)
|Жетысу-М (Талдыкорган)
|не начат
|2 октября 16:00
|Академия Онтустик-М (Шымкент)
|Кыран-М (Шымкент)
|не начат
|2 октября 16:00
|Тараз-М (Тараз)
|Темирлан (Темирлановка)
|не начат
|2 октября 17:00
|Каспий-М (Актау)
|Кайсар-М (Кызылорда)
|не начат
|3 октября 11:00
|Тобол-М (Костанай)
|Рузаевка (Рузаевка)
|не начат
|3 октября 16:00
|SD Family (Нур-Султан)
|Окжетпес-М (Кокшетау)
|не начат
|Тур 3, мужчины
|5 октября 11:00
|Кайсар-М (Кызылорда)
|Актобе-М (Актобе)
|не начат
|5 октября 11:00
|Ордабасы-М (Шымкент)
|Академия Онтустик-М (Шымкент)
|не начат
|5 октября 15:00
|Жетысу-М (Талдыкорган)
|Аксу Ак (Аксу)
|не начат
|5 октября 15:00
|Шахтер-М (Караганда)
|СДЮСШОР №8-М НС (Нур-Султан)
|не начат
|5 октября 16:00
|Кыран-М (Шымкент)
|Тараз-М (Тараз)
|не начат
|5 октября 16:00
|Темирлан (Темирлановка)
|Игилик (Каратау)
|не начат
|5 октября 17:00
|Атырау-М (Атырау)
|Каспий-М (Актау)
|не начат
|6 октября 11:00
|Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск)
|Тобол-М (Костанай)
|не начат
|6 октября 16:00
|Окжетпес-М (Кокшетау)
|Астана-М (Нур-Султан)
|не начат
|7 октября 15:00
|Рузаевка (Рузаевка)
|SD Family (Нур-Султан)
|не начат
|Тур 4, мужчины
|8 октября 11:00
|Академия Онтустик-М (Шымкент)
|Темирлан (Темирлановка)
|не начат
|8 октября 15:00
|Аксу Ак (Аксу)
|Шахтер-М (Караганда)
|не начат
|8 октября 15:00
|Алтай-М УК (Усть-Каменогорск)
|Жетысу-М (Талдыкорган)
|не начат
|8 октября 16:00
|Кыран-М (Шымкент)
|Ордабасы-М (Шымкент)
|не начат
|8 октября 16:00
|Тараз-М (Тараз)
|Игилик (Каратау)
|не начат
|9 октября 15:00
|Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск)
|Окжетпес-М (Кокшетау)
|не начат
|10 октября 11:00
|Тобол-М (Костанай)
|SD Family (Нур-Султан)
|не начат
|10 октября 16:00
|Астана-М (Нур-Султан)
|Рузаевка (Рузаевка)
|не начат
|Тур 5, мужчины
|11 октября 11:00
|Темирлан (Темирлановка)
|Кыран-М (Шымкент)
|не начат
|11 октября 15:00
|СДЮСШОР №8-М НС (Нур-Султан)
|Аксу Ак (Аксу)
|не начат
|11 октября 15:00
|Шахтер-М (Караганда)
|Алтай-М УК (Усть-Каменогорск)
|не начат
|11 октября 16:00
|Игилик (Каратау)
|Академия Онтустик-М (Шымкент)
|не начат
|11 октября 16:00
|Ордабасы-М (Шымкент)
|Тараз-М (Тараз)
|не начат
|13 октября 11:00
|Рузаевка (Рузаевка)
|Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск)
|не начат
|13 октября 16:00
|SD Family (Нур-Султан)
|Астана-М (Нур-Султан)
|не начат
|14 октября 15:00
|Окжетпес-М (Кокшетау)
|Тобол-М (Костанай)
|не начат