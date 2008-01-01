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Футбол Вторая лига Казахстана по футболу Вторая лига Казахстана 2020 Регулярный чемпионат, мужчины
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка
Тур 1, мужчины
Сегодня 11:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Астана-М (Нур-Султан) Тобол-М (Костанай) не начат
Сегодня 11:00 Казахстан, Мангистауская обл., Актау Атырау-М (Атырау) Кайсар-М (Кызылорда) не начат
Сегодня 11:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Кыран-М (Шымкент) Игилик (Каратау) не начат
Сегодня 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар Алтай-М УК (Усть-Каменогорск) СДЮСШОР №8-М НС (Нур-Султан) не начат
Сегодня 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар Жетысу-М (Талдыкорган) Шахтер-М (Караганда) не начат
Сегодня 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Академия Онтустик-М (Шымкент) Тараз-М (Тараз) не начат
Сегодня 16:00 Казахстан, Мангистауская обл., Актау Актобе-М (Актобе) Каспий-М (Актау) не начат
Сегодня 16:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск) SD Family (Нур-Султан) не начат
Сегодня 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Ордабасы-М (Шымкент) Темирлан (Темирлановка) не начат
30 сентября 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Стадион «Окжетпес» Окжетпес-М (Кокшетау) Рузаевка (Рузаевка) не начат
Тур 2, мужчины
2 октября 11:00 Казахстан, Мангистауская обл., Актау Актобе-М (Актобе) Атырау-М (Атырау) не начат
2 октября 11:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Игилик (Каратау) Ордабасы-М (Шымкент) не начат
2 октября 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар Аксу Ак (Аксу) Алтай-М УК (Усть-Каменогорск) не начат
2 октября 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Астана-М (Нур-Султан) Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск) не начат
2 октября 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар СДЮСШОР №8-М НС (Нур-Султан) Жетысу-М (Талдыкорган) не начат
2 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Академия Онтустик-М (Шымкент) Кыран-М (Шымкент) не начат
2 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, Стадион "Улан" Тараз-М (Тараз) Темирлан (Темирлановка) не начат
2 октября 17:00 Казахстан, Мангистауская обл., Актау, Стадион «Жас Канат» Каспий-М (Актау) Кайсар-М (Кызылорда) не начат
3 октября 11:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Тобол-М (Костанай) Рузаевка (Рузаевка) не начат
3 октября 16:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау SD Family (Нур-Султан) Окжетпес-М (Кокшетау) не начат
Тур 3, мужчины
5 октября 11:00 Казахстан, Мангистауская обл., Актау Кайсар-М (Кызылорда) Актобе-М (Актобе) не начат
5 октября 11:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Ордабасы-М (Шымкент) Академия Онтустик-М (Шымкент) не начат
5 октября 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар Жетысу-М (Талдыкорган) Аксу Ак (Аксу) не начат
5 октября 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар Шахтер-М (Караганда) СДЮСШОР №8-М НС (Нур-Султан) не начат
5 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Кыран-М (Шымкент) Тараз-М (Тараз) не начат
5 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Темирлан (Темирлановка) Игилик (Каратау) не начат
5 октября 17:00 Казахстан, Мангистауская обл., Актау Атырау-М (Атырау) Каспий-М (Актау) не начат
6 октября 11:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск) Тобол-М (Костанай) не начат
6 октября 16:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Стадион «Окжетпес» Окжетпес-М (Кокшетау) Астана-М (Нур-Султан) не начат
7 октября 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Рузаевка (Рузаевка) SD Family (Нур-Султан) не начат
Тур 4, мужчины
8 октября 11:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Академия Онтустик-М (Шымкент) Темирлан (Темирлановка) не начат
8 октября 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар Аксу Ак (Аксу) Шахтер-М (Караганда) не начат
8 октября 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар Алтай-М УК (Усть-Каменогорск) Жетысу-М (Талдыкорган) не начат
8 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Кыран-М (Шымкент) Ордабасы-М (Шымкент) не начат
8 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, Стадион "Улан" Тараз-М (Тараз) Игилик (Каратау) не начат
9 октября 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск) Окжетпес-М (Кокшетау) не начат
10 октября 11:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Тобол-М (Костанай) SD Family (Нур-Султан) не начат
10 октября 16:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Астана-М (Нур-Султан) Рузаевка (Рузаевка) не начат
Тур 5, мужчины
11 октября 11:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Темирлан (Темирлановка) Кыран-М (Шымкент) не начат
11 октября 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар СДЮСШОР №8-М НС (Нур-Султан) Аксу Ак (Аксу) не начат
11 октября 15:00 Казахстан, Павлодарская обл., Павлодар Шахтер-М (Караганда) Алтай-М УК (Усть-Каменогорск) не начат
11 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Игилик (Каратау) Академия Онтустик-М (Шымкент) не начат
11 октября 16:00 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз Ордабасы-М (Шымкент) Тараз-М (Тараз) не начат
13 октября 11:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Рузаевка (Рузаевка) Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск) не начат
13 октября 16:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау SD Family (Нур-Султан) Астана-М (Нур-Султан) не начат
14 октября 15:00 Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Стадион «Окжетпес» Окжетпес-М (Кокшетау) Тобол-М (Костанай) не начат
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