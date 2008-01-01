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Водное поло Чемпионат России по водному поло среди женщин Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2020/21 Предварительный этап, женщины
Календарь Турнирная таблица Бомбардиры Шахматка
Тур 1/1, Златоуст, женщины
Сегодня 16:00 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Диана (Санкт-Петербург) Югра (Ханты-Мансийск) не начат
Сегодня 17:30 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Спартак-Волгоград (Волгоград) Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск) не начат
Сегодня 19:00 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Динамо-Уралочка (Златоуст) Айша-Биби (Тараз) не начат
4 октября 16:00 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Айша-Биби (Тараз) Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск) не начат
4 октября 17:30 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Югра (Ханты-Мансийск) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
4 октября 19:00 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Динамо-Уралочка (Златоуст) Диана (Санкт-Петербург) не начат
5 октября 16:00 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск) Югра (Ханты-Мансийск) не начат
5 октября 17:30 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Диана (Санкт-Петербург) Айша-Биби (Тараз) не начат
5 октября 19:00 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Спартак-Волгоград (Волгоград) Динамо-Уралочка (Златоуст) не начат
6 октября 16:00 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Айша-Биби (Тараз) Югра (Ханты-Мансийск) не начат
6 октября 17:30 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Диана (Санкт-Петербург) Спартак-Волгоград (Волгоград) не начат
6 октября 19:00 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Динамо-Уралочка (Златоуст) Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск) не начат
7 октября 11:30 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск) Диана (Санкт-Петербург) не начат
7 октября 13:00 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Югра (Ханты-Мансийск) Динамо-Уралочка (Златоуст) не начат
7 октября 14:30 Россия, Златоуст, ЦОП "Уралочка" Спартак-Волгоград (Волгоград) Айша-Биби (Тараз) не начат
Тур 1/2, Руза, женщины
5 октября 19:30 Россия, Руза Буревестник ННГУ Дз (Дзержинск (Рос)) КИНЕФ - 2 (Кириши) не начат
5 октября 22:00 Россия, Руза Штурм 2002 (Руза) КИНЕФ - Сургутнефтегаз (Кириши) не начат
6 октября 19:30 Россия, Руза КИНЕФ - Сургутнефтегаз (Кириши) Буревестник ННГУ Дз (Дзержинск (Рос)) не начат
6 октября 22:00 Россия, Руза Штурм 2002 (Руза) КИНЕФ - 2 (Кириши) не начат
7 октября 12:00 Россия, Руза КИНЕФ - Сургутнефтегаз (Кириши) КИНЕФ - 2 (Кириши) не начат
7 октября 14:00 Россия, Руза Штурм 2002 (Руза) Буревестник ННГУ Дз (Дзержинск (Рос)) не начат
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