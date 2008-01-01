Водное поло Чемпионат России по водному поло среди женщин Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2020/21 Предварительный этап, женщины

|Тур 1/1, Златоуст, женщины
|Сегодня 16:00
|Диана (Санкт-Петербург)
|Югра (Ханты-Мансийск)
|не начат
|Сегодня 17:30
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск)
|не начат
|Сегодня 19:00
|Динамо-Уралочка (Златоуст)
|Айша-Биби (Тараз)
|не начат
|4 октября 16:00
|Айша-Биби (Тараз)
|Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск)
|не начат
|4 октября 17:30
|Югра (Ханты-Мансийск)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|4 октября 19:00
|Динамо-Уралочка (Златоуст)
|Диана (Санкт-Петербург)
|не начат
|5 октября 16:00
|Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск)
|Югра (Ханты-Мансийск)
|не начат
|5 октября 17:30
|Диана (Санкт-Петербург)
|Айша-Биби (Тараз)
|не начат
|5 октября 19:00
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Динамо-Уралочка (Златоуст)
|не начат
|6 октября 16:00
|Айша-Биби (Тараз)
|Югра (Ханты-Мансийск)
|не начат
|6 октября 17:30
|Диана (Санкт-Петербург)
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|не начат
|6 октября 19:00
|Динамо-Уралочка (Златоуст)
|Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск)
|не начат
|7 октября 11:30
|Сборная ХМАО (Ханты-Мансийск)
|Диана (Санкт-Петербург)
|не начат
|7 октября 13:00
|Югра (Ханты-Мансийск)
|Динамо-Уралочка (Златоуст)
|не начат
|7 октября 14:30
|Спартак-Волгоград (Волгоград)
|Айша-Биби (Тараз)
|не начат
|Тур 1/2, Руза, женщины
|5 октября 19:30
|Буревестник ННГУ Дз (Дзержинск (Рос))
|КИНЕФ - 2 (Кириши)
|не начат
|5 октября 22:00
|Штурм 2002 (Руза)
|КИНЕФ - Сургутнефтегаз (Кириши)
|не начат
|6 октября 19:30
|КИНЕФ - Сургутнефтегаз (Кириши)
|Буревестник ННГУ Дз (Дзержинск (Рос))
|не начат
|6 октября 22:00
|Штурм 2002 (Руза)
|КИНЕФ - 2 (Кириши)
|не начат
|7 октября 12:00
|КИНЕФ - Сургутнефтегаз (Кириши)
|КИНЕФ - 2 (Кириши)
|не начат
|7 октября 14:00
|Штурм 2002 (Руза)
|Буревестник ННГУ Дз (Дзержинск (Рос))
|не начат