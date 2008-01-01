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Футбол Первая Лига РК Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Тур 6, мужчины
Календарь Турнирная таблица
30 ноября -0001 Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Шымкент, Стадион «БИИК» Академия Онтустик (Шымкент) Кыран (Шымкент) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, Стадион «Восток» Алтай УК (Усть-Каменогорск) Байконур Кз (Кызылорда) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Арысь, Стадион "Центральный" Арысь (Арысь) Махтаарал (Атакент) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Нур-Султан, Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова СДЮСШОР № 8 НС (Нур-Султан) Жетысу Б (Талдыкорган) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Карагандинская обл., Темиртау, Стадион «Металлург» Шахтер-Булат (Темиртау) Кайрат-Жастар (Алматы) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Павлодарская обл., Экибастуз, Стадион «Шахтёр» Экибастуз (Экибастуз) Актобе (Актобе) не начат
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