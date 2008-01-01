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Футбол Вторая лига Казахстана по футболу Вторая лига Казахстана 2020 Тур 24, мужчины
Календарь Турнирная таблица
30 ноября -0001 Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Шымкент, Стадион «БИИК» Академия Онтустик-М (Шымкент) СДЮСШОР №8-М НС (Нур-Султан) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск, Стадион «Восток» Алтай-М УК (Усть-Каменогорск) Аксу Ак (Аксу) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Нур-Султан, Стадион «Астана Арена» Астана-М (Нур-Султан) Окжетпес-М (Кокшетау) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Алматинская обл., Талдыкорган, Запасное поле стадиона "Жетысу" Жетысу-М (Талдыкорган) Иртыш-М (Павлодар) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Жамбылская обл., Каратау, Стадион «Центральный» Игилик (Каратау) Кайсар-М (Кызылорда) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Мангистауская обл., Актау, Стадион «Жас Канат» Каспий-М (Актау) Атырау-М (Атырау) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Шымкент, Стадион «БИИК» Кыран-М (Шымкент) Рузаевка (Рузаевка) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Южно-Казахстанская обл., Шымкент, Стадион «БИИК» Ордабасы-М (Шымкент) Тобол-М (Костанай) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Жамбылская обл., Тараз, Стадион "Улан" Тараз-М (Тараз) Актобе-М (Актобе) не начат
30 ноября -0001 Казахстан, Карагандинская обл., Караганда, Стадион "Шахтер", запасное поле Шахтер-М (Караганда) Кызыл-Жар СК-М (Петропавловск) не начат
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