Лучше Надаля. Бублик оказался в топ-8 лучших теннисистов этого года по заработанным очкам

Димаш Тулегенов

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, занимающий 43-е место в мировом рейтинге АТР, проводит один из лучших сезонов в карьере. За стартовые два месяца нового года он дважды добирался до финалов на турнирах АТР 250, а в Чемпионской гонке Бублик находится в топ-8. Корреспондент Vesti.kz рассказал об успехах теннисиста подробнее.

В 2021 году Бублик отыграл уже 14 матчей на пяти турнирах, в десяти из которых он вышел победителем. 23-летний теннисист начал сезон в Анталье (Турция), где, будучи всего восьмым сеянным, сумел добраться до финала. В двух сетах расправился с Сальваторе Карузо (Италия), Тристаном Ламазином (Франция) и игроком топ-10 Маттео Берреттини (Италия). В полуфинале Бублик в трех партиях обыграл Жереми Шарди (Франция). Но в финале казахстанец не смог продемонстрировать свои способности, так как травма заставила его сняться спустя два гейма в решающей игре с Алексом Де Минауром (Австралия).

Отличная неделя в Турции принесла Бублику 150 рейтинговых очков.

После двухнедельного карантина в Мельбурне (Австралия), Бублик принял участие на местном турнире АТР 250, чтобы набрать форму к Australian Open. Александр вновь получил восьмой номер посева, как и в Анталье. Первый круг пропустил из-за высокого рейтинга, а затем обыграл в трех сетах Кристофера О'Коннелла (Австралия). В третьем раунде Бублик довольно легко проиграл Стефано Травалье (Италия).

За эту неделю он получил еще 20 очков в рейтинг.

На Открытом чемпионате Австралии Бублик провел два четырехсетовых матча. Сначала оказался сильнее Альяжа Бедене (Словения), но во втором круге проиграл Душану Лайовичу (Сербия).

За выход во второй круг он получил 45 очков.

На последней неделе февраля Бублик выступал на АТР 250 в Сингапуре. Сначала он, посеянный под четвертым номером, легко переиграл Алтуга Челикбилека (Турция) и Йосихито Нисиоку (Япония). В полуфинале была одержана волевая победа над Раду Алботом (Молдова). Однако в финале Александр, выигравший первый сет, все же проиграл Алексею Попырину (Австралия). Вновь проигранный финал, вновь на турнире серии АТР 250, и вновь соперником был австралиец.

За Сингапур казахстанец получил еще 150 очков в копилку.

Затем Бублик отправился в Роттердам (Нидерланды) на турнир серии. В первом же круге Александр стал автором громкой сенсации, без особых проблем разобрав(Германия), посеянного под третьим номером. Но во втором раунде казахстанец проиграл(США).

За это выступление он получит 45 очков.

Ранее Александр выходил в финалы крупных турниров дважды, а случалось это в 2019 году. Но в этом сезоне Бублику удалось добраться до двух решающих матчей уже к концу февраля. Есть смысл полагать и надеяться, что за оставшиеся десять месяцев казахстанец еще не раз порадует своих болельщиков. Быть может, вскоре ему удастся поднять над головой заветный трофей.

Прямо сейчас Бублик занимает восьмое место в чемпионской гонке АТР. В этом рейтинге суммируют количество очков, заработанных с начала года. В Live-версии этой табели казахстанец имеет на счету 410 очков, замыкая топ-8.

Десятка лучших выглядит так:

1. Новак Джокович (Сербия) - 2140

2. Даниил Медведев (Россия) - 1700

3. Стефанос Циципас (Греция) - 880

4. Андрей Рублев (Россия) - 760

5. Аслан Карацев (Россия) - 745

6. Маттео Берреттини (Италия) - 495

7. Александр Зверев (Германия) - 425

8. Александр Бублик (Казахстан) - 410

9. Григор Димитров (Болгария) - 405

10. Давид Гоффен (Бельгия) - 395.

Рафаэль Надаль, набравший в этом сезоне 360 очков, занимает 13-е место в чемпионской гонке. Отметим, что ближайшим казахстанцем является Михаил Кукушкин, который идет на 230-м месте с 20 набранными баллами.

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