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Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали

У лидера более миллиона долларов призовых.

Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали
Елена Рыбакина. Фото: wtatennis.com©️
Новости спорта Теннис Казахстан (теннис)
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Теннисный сезон подошел к концу. У Казахстана есть три представительницы в топ-100 женского разряда, а также два теннисиста в первой сотне мужского рейтинга. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги выступлений казахстанских теннисистов в 2020 году и высчитал количество заработанных призовых.

Григорий Ломакин (22 года, №830 в одиночке, №367 в паре)


Уроженец Темиртау в этом году в основном играл на турнирах серии ITF. На соревнованиях под эгидой АТР Ломакин сыграл лишь раз, приняв участие в челленджере в Нур-Султане, который прошел в марте. За год Григорий заработал 1 660 долларов призовых.

Тимур Хабибулин (25 лет, №1082 в одиночке, №332 в паре)

Тимур, так же как и Ломакин, участвовал в турнирах ITF, а в марте сыграл в челленджере в столице Казахстана. К сожалению, Хабибулин проиграл в первом круге и одиночного, и парного разряда. За выступления в текущем году Тимур заработал 2 403 доллара призовых.

Гюзаль Айнитдинова (22 года, №456 в одиночке, №686 в паре)

На турнире уровня WTA Айнитдинова в этом году не играла. Зато выиграла одиночное соревнование уровня ITF в Тунисе, а еще два турнира под этой же эгидой в паре. На счету Гюзаль 7 555 долларов призовых.

Денис Евсеев (27 лет, №378 в одиночке, №312 в паре)

На счету Евсеева четыре проведенных турнира уровня АТР в одиночке (три челленджера и АТР 250 в Нур-Султане) и два в паре. Ничем примечательным Евсеев на этих выступлениях не отметился. Призовые за 2020 год - 9 966 долларов.

Александр Недовесов (33 года, №329 в одиночке, №130 в паре)

Опытный казахстанский теннисист в этом году выиграл три турнира серии челленджер в парном разряде. В одиночке такими успехами Недовесов, к сожалению, не отметился. Призовые - 14 715 долларов.

Тимофей Скатов (19 лет, №440 в одиночке, №1342 в паре)

Скатов завоевал три одиночных титула на турнирах уровня ITF. В паре особых успехов у перспективного казахстанца не было. Призовые за год - 15 868 долларов.

Андрей Голубев (33 года, №762 в одиночке, №88 в паре)

Экс-первая ракетка Казахстана выдал отличный сезон в парном разряде, завоевав сразу шесть титулов на турнирах уровня ATP Challenger. Призовые Голубева - 22 129 долларов.

Анна Данилина (25 лет, №280 в одиночке, №135 в паре)

В этом сезоне Данилина провела несколько турниров WTA 125K, а также играла в квалификации крупных соревнований в Дубае (ОАЭ) и Дохе (Катар). В сентябре Анна дошла до четвертьфинала парного турнира серии WTA International в Стамбуле (Турция). Призовые за год - 46 030 долларов.

Дмитрий Попко (24 года, №172 в одиночке, №403 в паре)

Попко дважды дошел до полуфиналов на турнирах ATP Challenger. Также свои силы Дмитрий пробовал на домашнем турнире АТР 250 в Нур-Султане, а еще был близок к выходу на Australian Open. Призовые - 102 938 долларов.

Зарина Дияс (27 лет, №79 в одиночке, №468 в паре)

Зарина провела далеко не самый лучший сезон. Самым ярким выступлением был турнир в Шэньчжэне (Китай) в январе, где Дияс дошла до четвертьфинала и проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе. Призовые - 298 191 доллар.

Михаил Кукушкин (32 года, №89 в одиночке, №76 в паре)

Третий круг на US Open и четвертьфинал на турнире в Нур-Султане - неплохое выступление Кукушкина во второй половине сезона. В этом году Михаил заработал 535 667 долларов призовых.

Александр Бублик (23 года, №50 в одиночке, №90 в паре)

В актив Бублик себе в актив занес полуфинал в Марселе (Франция) и четвертьфинал на турнире в Гамбурге (Германия). 14 выигранных матчей в одиночном разряде и место в топ-50 по итогам 2020 года. Бублик завершает год в звании первой ракетки страны. Призовые - 623 356 долларов.

Юлия Путинцева (25 лет, №28 в одиночке, №186 в паре)

Ударной для Путинцевой получилась концовка сезона. Сначала она добралась до четвертьфинала на US Open, а следом дошла до аналогичной стадии на крупном турнире в Риме. Призовые - 797 941 доллар.

Елена Рыбакина (21 год, №19 в одиночке, №362 в паре)

Рыбакина в начале года выиграла турнир в Хобарте (Австралия). Также на счету Елены четыре выхода в финалы турниров WTA. По количеству призовых Рыбакина вошла в топ-13 лучших в женском теннисе, заработав 1 022 234 доллара призовых.

Суммарно лучшие казахстанские теннисисты заработали за этот год 3 500 653 доллара призовых.

 

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Метки:
теннис теннис большой ATP WTA US Open Australian Open Недовесов Александр Голубев Андрей Попко Дмитрий Дияс Зарина Бублик Александр Путинцева Юлия Кукушкин Михаил Рыбакина Елена КТФ США

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