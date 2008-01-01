Американскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года

В этом году ей исполнился 21 год.

Эшли Кратцер. Фото: Parimatcn.tv ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 13:06
американская теннисистка Эшли Кратцер дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Чемпионат".

Спортсменка была временно отстранена в марте. 27 января, во время участия в турнире категории "125K" в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США) Кратцер сдала допинг-пробу. Образец был отправлен в ВАДА. Позже в моче теннисистки был обнаружен пептид GHRP-6, оказывающий положительный эффект на силовые показатели и сгонку веса.

Дисквалификация Кратцер будет отсчитываться с марта 2020 года. Спортсменка сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

В 2017 году Кратцер получила уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате США, где завершила выступление в первом круге, уступив немецкой теннисистке Татьяне Марии со счетом 1:6, 1:6.
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Сегодня 13:06
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