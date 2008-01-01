Американскую теннисистку дисквалифицировали на четыре года

американская теннисистка Эшли Кратцер
дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Чемпионат
".
Спортсменка была временно отстранена в марте. 27 января, во время участия в турнире категории "125K" в Ньюпорт-Бич (Калифорния, США) Кратцер сдала допинг-пробу. Образец был отправлен в ВАДА. Позже в моче теннисистки был обнаружен пептид GHRP-6, оказывающий положительный эффект на силовые показатели и сгонку веса.
Дисквалификация Кратцер будет отсчитываться с марта 2020 года. Спортсменка сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.
В 2017 году Кратцер получила уайлд-кард для участия в Открытом чемпионате США, где завершила выступление в первом круге, уступив немецкой теннисистке Татьяне Марии со счетом 1:6, 1:6.