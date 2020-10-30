Теннисист из первой десятки рейтинга ATP опроверг обвинения в домашнем насилии

Немецкий теннисист Александр Зверев
отверг обвинения в домашнем насилии со стороны его бывшей девушки, сообщает "Р-Спорт
".
"Были необоснованные обвинения со стороны моей бывшей девушки Ольги Шарыповой, которые я сегодня прочитал в СМИ. Меня это очень расстроило. Мы знаем друг друга с детских дет и многое пережили вместе. Мне очень жаль, что она делает подобные заявления. Ее обвинения просто неправда. У нас были отношения, но они давно закончились. Почему Ольга предъявляет эти обвинения сейчас, я не знаю. Я надеюсь, что мы найдем способ разобраться приемлемым и уважительным путем", - написал Зверев в своем аккаунте в Twitter.
Двадцатитрехлетний теннисист также сообщил, что у него будет ребенок от его бывшей девушки Бренды Патеа и он надеется быть хорошим отцом. Сама Патеа ранее в СМИ заявила, что не общается со Зверевым и не планирует делить опеку над ребенком с ним.
В настоящее время Зверев занимает седьмое место в рейтинге ATP.