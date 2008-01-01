Состоялась жеребьевка турнира ATP Astana Open в Нур-Султане

Казахстанские теннисисты узнали своих первых соперников.

Фото: ФТК ©

Новости спорта Теннис 0 Сегодня 11:21

В Нур-Султане прошла церемония жеребьевки турнира серии ATP с участием ведущих теннисистов мира и Казахстана, сообщает пресс-служба ФТК.



По ее итогам, первый сеяный турнира француз Бенуа Пэр, бывший чемпион мира среди юниоров и игрок нового поколения Миомир Кечманович из Сербии, Адриан Маннарино также из Франции, австралиец Джон Миллман станут четверкой лучших сеяных на ATP 250 Astana Open, который будет проходить на закрытых кортах с покрытием «хард» в Национальном теннисном центре г. Нур-Султан.



Теннис Сандгрен из США, фаворит команды Александр Бублик, американец Томми Пол и австралиец Томпсон Джордан войдут в число остальных сеяных на инаугурационном мероприятии.



По результатам жеребьёвки французу Бенуа Пэру, дошедшему до единственного финала года в Окленде и стремящемуся улучшить свои результаты в Туре в этом году, выпало встретиться с Джорданом Томпсоном из США в первой четверти первой половины.



Третьему сеяному Адриану Маннарино, лучший результат которого был достигнут в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) в этом году, выпало противостояние с местным фаворитом Александром Бубликом во второй четверти первой половины.



Австралийцу Джону Миллману, который вывел 6-кратного чемпиона Роджера Федерера на тай-брейк в 5-м сете в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), выпало встретиться с американцем Томми Полом в третьей четверти во второй половине.

Второму сеяному Миомиру Кечмановичу из Сербии, который выиграл свой первый трофей уровня Тура в Китцбюэле и достиг 39-й строчки в рейтинге ATP FedEx в сентябре этого года, выпала встреча с Теннисом Сандгреном в последней четверти.



Поскольку четыре лучших сеяных получат прямые путевки в следующий круг, внимание будет сосредоточено на оставшихся четырех сеяных, которые приступят к играм в понедельник в рамках первого круга.



По результатам жеребьёвки члену казахстанской сборной Казахстана в Кубке Дэвиса Михаилу Кукушкину выпало встретиться с аргентинцем Федерико Дельбонисом в открывающий круге, а победитель сразится с Пэром во втором круге.



Шестой сеяный в одиночном разряде Александр Бублик, фаворит хозяев площадки, открывает свою игру потенциально сложной встречей с американцем Маккензи Макдональдом. Победитель этой встречи сразится с победителем в состязании между обладателем уайлд-карты Андреасом Сеппи и игроком, прошедшим отборочный тур.



Обладатель уайлд-карты казахстанец Дмитрий Попко сразится с молдаванином Раду Алботом, а победитель матча сразится с победителем противостояния между Томми Полом и итальянцем Стефано Травалья.



Бывшая первая ракетка мира среди юниоров обладатель уайлд-карты казахстанец Тимофей Скатов, который дебютирует на туре ATP в основной сетке, начнет свою игру против игрока, прошедшего отборочный тур. Победитель в потенциальном втором круге сразится с победителем матча между Джорданом Томпсоном и англичанином Кэмероном Норри.



Американец Фрэнсис Тьяфу, который провел довольно успешный год, встретится с французом Корентином Муте, а победитель этой игры выйдет на второго сеяного Миомира Кечмановича в 1/8 финала.



Теннис Сандгрен, вернувшийся в строй после отсутствия из-за травмы, сразится с Жири Веселы, победителем турнира ATP в Пуне, в еще одной сложной встрече первого круга. Ниже приводится список сеяных. Бенуа Пэр - Франция (27), Миомир Кечманович - Сербия (39), Адриан Маннарино - Франция (41), Джон Миллман - Австралия (44), Теннис Сандгрен - США (48), Александр Бублик - Казахстан (49), Томми Пол - США (59), Томпсон Джордан - Австралия (60).



25 октября, начинаются квалификационные матчи турнира. Из- за сокращения турнирной сетки, для игроков участие в Astana open – возможность набрать дополнительные очки в рейтинг.



В статусе генерального спонсора на ATP 250 "Astana Open" присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.