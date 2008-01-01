Елена Рыбакина неожиданно уступила 75-й ракетке мира в первом круге турнира WTA в Остраве

Представительниц Казахстана на турнире больше нет.

Елена Рыбакина. Фото: Zimbio.com ©
Новости спорта Теннис
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Вчера 23:50
Первая ракетка Казахстана и 19-я в мире Елена Рыбакина не смогла преодолеть барьер первого раунда на турнире WTA в чешской Остраве, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей Рыбакиной была 75-я ракета мира россиянка Дарья Касаткина. Первая партия осталась за Касаткиной - 6:2. Во второй Рыбакина смогла вернуться в игру, победив 6:3. Но решающий сет остался за представительницей России - 6:3.

Во втором круге турнира Касаткина встретится с Дженнифер Брэйди из США. Больше казахстанок на турнире в Чехии нет.
Метки:
Рыбакина Елена WTA
Теннис
0
Вчера 23:50
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