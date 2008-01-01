Елена Рыбакина неожиданно уступила 75-й ракетке мира в первом круге турнира WTA в Остраве

Первая ракетка Казахстана и 19-я в мире Елена Рыбакина
не смогла преодолеть барьер первого раунда на турнире WTA
в чешской Остраве, передает корреспондент Vesti.kz
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Соперницей Рыбакиной была 75-я ракета мира россиянка Дарья Касаткина. Первая партия осталась за Касаткиной - 6:2. Во второй Рыбакина смогла вернуться в игру, победив 6:3. Но решающий сет остался за представительницей России - 6:3.
Во втором круге турнира Касаткина встретится с Дженнифер Брэйди из США. Больше казахстанок на турнире в Чехии нет.