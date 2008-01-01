Лучший теннисист Казахстана выпал из топ-50 мирового рейтинга

Вторая ракетка Казахстана сохранил свои позиции.

Александр Бублик. Фото: Getty Images ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 16:21
В обновленном рейтинге ATP первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял место в топ-50, передает корреспондент Vesti.kz.

Бублик потерял три позиции и занимает сейчас 52-е место, набрав 1045 очков. Вторая ракетка страны Михаил Кукушкин сохранил свою 88-ю позицию (751 очко). Бублик и Кукушкин сыграли на "Ролан Гаррос", но покинули турнир после второго круга.

Остальные казахстанские теннисисты, не входящие в топ-100 также потеряли свои позиции. Дмитрий Попко упал на семь позици (178-й), Александр Недовесов на две (332-й), столько же потерял Денис Евсеев (375-я). 

А вот наилучший прогресс показал Тимофей Скатов, поднявшийся на 26 позиций. Сейчас он занимает 446-е место в мировом рейтинге.

Добавим, что ранее был опубликован обновленный рейтинг WTA. 
Метки:
Бублик Александр Кукушкин Михаил Ролан Гаррос
Теннис
0
Сегодня 16:21
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