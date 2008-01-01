Два дуэта из Казахстана разыграют титул в финале парного разряда турнира ITF в Египте

Казахстанские теннисистки удивили своими синхронными победами.

Жибек Куламбаева. Фото: Olympic.kz©
Новости спорта Теннис
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Вчера 22:30
В египетском Шарм-эль-Шейхе продолжается турнир серии ITF с участием казахстанских теннисисток. В женском парном разряде прошли полуфиналы, по итогам которых в финал пробились два дуэта из Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом полуфинале Екатерина Дмитриченко и Камила Керимбаева обыграли в трех сетах Барбару Бонич из Сербии и Эмили Линд из Англии 6:3, 5:7, 10:8. Также три партии понадобились Гюзаль Айнитдиновой и Жибек Куламбаевой. Они оказались сильнее россиянок Дарьи Кудашовой и Ноэль Сайденовой - 6:4, 6:7, 10:6. 

Финал между казахстанскими спортсменками пройдет 10 октября. Начало запланировано на 14:30 по времени Нур-Султана.
Метки:
теннис
Теннис
0
Вчера 22:30
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