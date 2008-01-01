Два дуэта из Казахстана разыграют титул в финале парного разряда турнира ITF в Египте

В египетском Шарм-эль-Шейхе продолжается турнир серии ITF с участием казахстанских теннисисток. В женском парном разряде прошли полуфиналы, по итогам которых в финал пробились два дуэта из Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz
.
В первом полуфинале Екатерина Дмитриченко
и Камила Керимбаева
обыграли в трех сетах Барбару Бонич из Сербии и Эмили Линд из Англии 6:3, 5:7, 10:8. Также три партии понадобились Гюзаль Айнитдиновой
и Жибек Куламбаевой
. Они оказались сильнее россиянок Дарьи Кудашовой и Ноэль Сайденовой - 6:4, 6:7, 10:6.
Финал между казахстанскими спортсменками пройдет 10 октября. Начало запланировано на 14:30 по времени Нур-Султана.