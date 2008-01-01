Зарина Дияс не в форме?! Казахстанка проиграла шесть из семи последних матчей

Казахстанские теннисисты после окончания карантина все чаще дают поводы заговорить о себе. С продолжением теннисного сезона после перерыва из-за пандемии коронавируса свои успехи успели показать многие из них. К примеру, Александр Бублик сотворил сенсацию на "Ролан Гаррос", обыграв первую ракетку Франции Гаэля Монфиса. А Елену Рыбакину на этом же турнире назвали восходящей звездой из Казахстана.

На фоне достижений своих соотечественников Зарина Дияс выглядит не так успешно. Она проиграла уже шестой из последних семи матчей. Корреспондент Vesti.kz решил разобрать серию поражений третьей ракетки Казахстана.

Дияс на данный момент занимает 77-ю строчку в мировом одиночном теннисном рейтинге. И в последнее время, в особенности со стартом пандемии, она проигрывает почти все свои встречи. Хотя, еще в начале года на турнире WTA в китайском Шэньчжэне она вышла в 1/4 соревнования, на пути обыграв 58-ю ракетку мира Анну Блинкову. Матч был напряженным, но казахстанка смогла оформить победу со счетом 6:1, 6:7(9) 6:4.



Дияс прервала свою победную серию лишь в четвертьфинале с нынешней 15-й ракеткой мира, представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Казахстанская теннисистка, уступив в первом сете 4:6, сумела навязать борьбу именитой сопернице и выиграла во втором 6:2, но проиграла решающий - 4:6.







После турнира в Китае ее удачное выступление продолжилось. Так, она выдала серию из двух побед на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).



Такого достижения Дияс удалось добиться благодаря выигрышу в первом раунде у 29-й ракетки мира американки Аманды Анисимовой в трех напряженных сетах - 6:3, 4:6, 6:3.



Во втором круге австралийского "Большого шлема" она победила россиянку Анну Блинкову, которая прежде выбила из соревнования первую ракетку турнира Белинду Бенчич из Швейцарии. Матч удалось выиграть в трех сетах - 4:6, 6:3, 6:4.



На Australian Open Дияс уступила в третьем раунде нынешней восьмой ракетке мира нидерландке Кики Бертенс. Она проиграла первый сет 2:6 и довела второй до тай-брейка 6:7.







Довольно успешно выступив в начале года, Дияс не смогла закрепить свои результаты и выиграть последующие игры. После возобновления теннисного сезона, который был остановлен из-за пандемии, казахстанка сыграла семь матчей, шесть из которых завершились неудачно.



Рассмотрим эти противостояния.



С возобновлением соревнований Дияс успела сыграть в шести турнирах. Сначала приняла участие в Western & Southern Open в Нью-Йорке (США), где уступила в первом раунде квалификации американке Энн Ли 1:6 3:6. Потом был Открытый чемпионат США, где она в стартовом матче проиграла хозяйке корта Бернарде Пере. Зарина смогла навязать борьбу своей сопернице, 62-й ракетке мира, лишь в первом сете 6:7. Следующую же партию она проиграла под ноль (0:6).



После не слишком успешного выступления в США, Дияс отправилась в Стамбул на TEB BNP Paribas Istanbul Cup. Там ее ждала белоруска Александра Соснович. Казахстанка взяла первый сет 6:3, но следующие два остались за соперницей (5:7, 1:6).







Следующим турниром был Internazionali BNL d'Italia в Италии, где она вновь не смогла преодолеть стартовую стадию квалификации. На ее пути встала россиянка Анна Калинская, у которой Дияс взяла одну партию - 5:7, 6:2, 3:6.



Наконец, во французском Страсбурге черная полоса прервалась. Дияс потребовалось более трех часов, чтобы победить американку Кристину МакХейл (6:7, 7:5, 7:6 7:3) и впервые с AusOpen вышла во второй круг соревнований.







Дияс смогла оформить свою первую победу с момента возобновления сезона, а организаторы турнира WTA признали ее удар против МакХейл самым лучшим во втором дне соревнований.







Но радость длилась недолго. В матче второго раунда она уступила японке Нао Хибино - 5:7 3:6.





Чуда не произошло на "Ролан Гаррос", где Дияс в первом круге уступила Онс Жабер из Туниса со счетом 6:4, 3:6, 1:6. После этой игры прошло больше недели и пока казахстанка не выходила на корт.

Болельщики с нетерпением ждут возвращения очаровательной теннисистки и желают ей вернуть игровой тонус и победный ход.

Сама теннисистка, судя по всему, восстанавливается. Три дня назад она опубликовала фото, сделанное возле Триумфальной арки в Париже, где прокомментировала свое неудачное в последнее время выступление:

"После любой черной полосы наступает белая. Так было и будет всегда. Так случается в спорте, работе, отношениях и жизни. Мы не можем от этого убежать, скрыться, но мы можем достойно пройти эти трудности и начать все заново. Любите друг друга. Ведь любовь всегда побеждает".