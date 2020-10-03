Зарина Дияс не в форме?! Казахстанка проиграла шесть из семи последних матчей

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ATP WTA Кубок Дэвиса Казахстан (теннис) ITF
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Зарина Дияс не в форме?! Казахстанка проиграла шесть из семи последних матчей

Возобновление сезона не задалось.

Зарина Дияс не в форме?! Казахстанка проиграла шесть из семи последних матчей
Зарина Дияс. Фото: PA SPORT©
Новости спорта Теннис
0

Казахстанские теннисисты после окончания карантина все чаще дают поводы заговорить о себе. С продолжением теннисного сезона после перерыва из-за пандемии коронавируса свои успехи успели показать многие из них. К примеру, Александр Бублик сотворил сенсацию на "Ролан Гаррос", обыграв первую ракетку Франции Гаэля Монфиса. А Елену Рыбакину на этом же турнире назвали восходящей звездой из Казахстана.

На фоне достижений своих соотечественников Зарина Дияс выглядит не так успешно. Она проиграла уже шестой из последних семи матчей. Корреспондент Vesti.kz решил разобрать серию поражений третьей ракетки Казахстана. 

Дияс на данный момент занимает 77-ю строчку в мировом одиночном теннисном рейтинге. И в последнее время, в особенности со стартом пандемии, она проигрывает почти все свои встречи. Хотя, еще в начале года на турнире WTA в китайском Шэньчжэне она вышла в 1/4 соревнования, на пути обыграв 58-ю ракетку мира Анну Блинкову. Матч был напряженным, но казахстанка смогла оформить победу со счетом 6:1, 6:7(9) 6:4.

Дияс прервала свою победную серию лишь в четвертьфинале с нынешней 15-й ракеткой мира, представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Казахстанская теннисистка, уступив в первом сете 4:6, сумела навязать борьбу именитой сопернице и выиграла во втором 6:2, но проиграла решающий - 4:6.



После турнира в Китае ее удачное выступление продолжилось. Так, она выдала серию из двух побед на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Такого достижения Дияс удалось добиться благодаря выигрышу в первом раунде у 29-й ракетки мира американки Аманды Анисимовой в трех напряженных сетах - 6:3, 4:6, 6:3.

Во втором круге австралийского "Большого шлема" она победила россиянку Анну Блинкову, которая прежде выбила из соревнования первую ракетку турнира Белинду Бенчич из Швейцарии. Матч удалось выиграть в трех сетах - 4:6, 6:3, 6:4.

На Australian Open Дияс уступила в третьем раунде нынешней восьмой ракетке мира нидерландке Кики Бертенс. Она проиграла первый сет 2:6 и довела второй до тай-брейка 6:7.



Довольно успешно выступив в начале года, Дияс не смогла закрепить свои результаты и выиграть последующие игры. После возобновления теннисного сезона, который был остановлен из-за пандемии, казахстанка сыграла семь матчей, шесть из которых завершились неудачно.

Рассмотрим эти противостояния.

С возобновлением соревнований Дияс успела сыграть в шести турнирах.  Сначала приняла участие в Western & Southern Open в Нью-Йорке (США), где уступила в первом раунде квалификации американке Энн Ли 1:6 3:6. Потом был Открытый чемпионат США, где она в стартовом матче проиграла хозяйке корта Бернарде Пере. Зарина смогла навязать борьбу своей сопернице, 62-й ракетке мира, лишь в первом сете 6:7. Следующую же партию она проиграла под ноль (0:6).

После не слишком успешного выступления в США, Дияс отправилась в Стамбул на TEB BNP Paribas Istanbul Cup. Там ее ждала белоруска Александра Соснович. Казахстанка взяла первый сет 6:3, но следующие два остались за соперницей (5:7, 1:6).



Следующим турниром был Internazionali BNL d'Italia в Италии, где она вновь не смогла преодолеть стартовую стадию квалификации. На ее пути встала россиянка Анна Калинская, у которой Дияс взяла одну партию - 5:7, 6:2, 3:6.

Наконец, во французском Страсбурге черная полоса прервалась. Дияс потребовалось более трех часов, чтобы победить американку Кристину МакХейл (6:7, 7:5, 7:6 7:3) и впервые с AusOpen вышла во второй круг соревнований.



Дияс смогла оформить свою первую победу с момента возобновления сезона, а организаторы турнира WTA признали ее удар против МакХейл самым лучшим во втором дне соревнований.



Но радость длилась недолго. В матче второго раунда она уступила японке Нао Хибино - 5:7 3:6.

Чуда не произошло на "Ролан Гаррос", где Дияс в первом круге уступила Онс Жабер из Туниса со счетом 6:4, 3:6, 1:6. После этой игры прошло больше недели и пока казахстанка не выходила на корт. 

Болельщики с нетерпением ждут возвращения очаровательной теннисистки и желают ей вернуть игровой тонус и победный ход.

Сама теннисистка, судя по всему, восстанавливается. Три дня назад она опубликовала фото, сделанное возле Триумфальной арки в Париже, где прокомментировала свое неудачное в последнее время выступление:

"После любой черной полосы наступает белая. Так было и будет всегда. Так случается в спорте, работе, отношениях и жизни. Мы не можем от этого убежать, скрыться, но мы можем достойно пройти эти трудности и начать все заново. Любите друг друга. Ведь любовь всегда побеждает".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Дияс Зарина теннис большой Ролан Гаррос

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:37
Теннис

Зарина Дияс не в форме?! Казахстанка проиграла шесть из семи последних матчей
Сегодня
19:18
Теннис

Появились подробности проведения первого в истории турнира ATP в Нур-Султане
Сегодня
08:05
Теннис

Аргентинский теннисист за пять часов выбил с "Ролан Гаррос" чемпиона US Open-2020
5 октября
21:27
Теннис

Новак Джокович попал мячом в линейного судью на "Ролан Гаррос"
4 октября
15:34
Теннис

Теннисистку из России подозревают в договорном матче на "Ролан Гаррос"
4 октября
10:52
Теннис

Новак Джокович предложил убрать из тенниса линейных судей
2 октября
00:37
Теннис

Дальше без казахстанцев. Елена Рыбакина вылетела с "Ролан Гаррос"
30 сентября
22:05
Теннис

Вся надежда на Рыбакину? Бублик тоже вылетел с "Ролан Гаррос"
30 сентября
20:35
Теннис

Кукушкин проиграл партию под ноль и вылетел с "Ролан Гаррос"
30 сентября
17:50
Теннис

Юлия Путинцева проиграла 131-й ракетке мира на "Ролан Гаррос"
30 сентября
09:30
Теннис

Прямая трансляция матчей Путинцевой, Бублика и Кукушкина за выход в третий круг "Ролан Гаррос"
30 сентября
07:58
Теннис

"В России ничего не предлагали". Тренер - о смене гражданства Бублика и громкой сенсации казахстанца на "Ролан Гаррос"
29 сентября
21:42
Теннис

Зарина Дияс проиграла 35-й ракетке мира в первом круге "Ролан Гаррос"
29 сентября
20:20
Теннис

"Ролан Гаррос" назвал Елену Рыбакину восходящей звездой из Казахстана
29 сентября
19:05
Теннис

Первая ракетка Франции объяснил сенсационное поражение от казахстанца Бублика на "Ролан Гаррос"
29 сентября
17:55
Теннис

Елена Рыбакина выиграла партию под ноль и вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
29 сентября
08:09
Теннис

Let's go! Видео победы Бублика над девятой ракеткой мира на "Ролан Гаррос"
29 сентября
07:42
Теннис

Лучший теннисист России сенсационно вылетел с "Ролан Гаррос"
28 сентября
13:14
Теннис

Бублик вернулся в топ-50 перед стартом на "Ролан Гаррос"
27 сентября
23:40
Теннис

Юлия Путинцева стартовала с победы на "Ролан Гаррос"
26 сентября
22:28
Теннис

"Cпособна принимать более удачные решения". Рыбакина прокомментировала поражение в финале турнира WTA
26 сентября
19:17
Теннис

Елена Рыбакина не смогла выиграть турнир WTA в Страсбурге
26 сентября
11:10
Теннис

Прямая трансляция финального матча Елены Рыбакиной на турнире WTA в Страсбурге
25 сентября
19:04
Теннис

Рыбакина отомстила за Дияс и вышла в финал турнира WTA в Страсбурге
25 сентября
09:11
Теннис

Кукушкин, Рыбакина, Путинцева и другие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по "Ролан Гаррос"
25 сентября
08:41
Теннис

Экс-первой ракетке мира грозит семь лет тюрьмы
24 сентября
17:07
Теннис

Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге и получила шанс поквитаться за Дияс
24 сентября
13:54
Теннис

Бублик отжигает в Гамбурге: перехитрил соперника, попал мячом в девочку на скорости 200 км/ч. При этом ненавидит теннис и играет ради денег
23 сентября
18:31
Теннис

Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос"
23 сентября
17:21
Теннис

Зарина Дияс проиграла во втором круге на турнире WTA в Страсбурге
20 февраля 2020
01:11
Теннис

Как первая ракетка Казахстана вышла в 1/4 финала турнира WTA в ОАЭ
19 февраля 2020
00:49
Теннис

Как первая ракетка Казахстана победила чемпионку Australian Open-2020
10 февраля 2020
21:53
Теннис

Видеообзор победы первой ракетки Казахстана на старте турнира WTA в России
24 октября 2019
23:23
Теннис

Фото с матча звезд тенниса Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в Нур-Султане
14 сентября 2019
20:45
Теннис

Как 20-летняя теннисистка из Казахстана вышла в финал турнира WTA в Китае
30 августа 2019
06:37
Теннис

Как Юлия Путинцева обыграла 13-ю ракетку мира на US Open
9 февраля 2019
21:09
Теннис

Фото: Как Казахстан обыграл Китай и вышел в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации
1 февраля 2019
17:35
Теннис

Фото с первого дня матча Казахстан - Португалия в Кубке Дэвиса
7 апреля 2018
23:13
Теннис

Хорватия повела у Казахстана после парной встречи Кубка Дэвиса
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика