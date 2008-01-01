Новак Джокович попал мячом в линейного судью на "Ролан Гаррос"

В сентябре его дисквалифицировали с US Open за такое же нарушение.

Новак Джокович. Фото: Championat.com ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 21:27
Первая ракетка мира Новак Джокович во время матча 1/8 финала на "Ролан Гаррос" против россиянина Карена Хачанова случайно попал мячом в линейного арбитра. Месяц назад за попадание в судью мячом на US Open его дисквалифицировали с турнира, сообщает "Чемпионат".

Во время первого сета против Хачанова сербский теннисист нечаянно попал мячом в судью. Первая ракетка мира Джокович неудачно сыграл на подаче, а мяч, отскочив от обода ракетки, угодил в лицо арбитру.



Теннисист избежал наказания от судей, потому что попал в судью ненамеренно, а стараясь принять подачу.

Напомним, что Джокович был ранее дисквалифицирован на US Open после того, как попал мячом в судью. В матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой серб попал мячом в линейного судью. Тогда инцидент произошел не во время розыгрыша, поэтому в соответствии с правилами серба дисквалифицировали. Новак потерял все рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open.

Метки:
Джокович Новак Ролан Гаррос
Теннис
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Сегодня 21:27
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