Новак Джокович попал мячом в линейного судью на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка мира Новак Джокович во время матча 1/8 финала на " Ролан Гаррос " против россиянина Карена Хачанова случайно попал мячом в линейного арбитра. Месяц назад за попадание в судью мячом на US Open его дисквалифицировали с турнира, сообщает " Чемпионат ".Во время первого сета против Хачанова сербский теннисист нечаянно попал мячом в судью. Первая ракетка мира Джокович неудачно сыграл на подаче, а мяч, отскочив от обода ракетки, угодил в лицо арбитру.Теннисист избежал наказания от судей, потому что попал в судью ненамеренно, а стараясь принять подачу.Напомним, что Джокович был ранее дисквалифицирован на US Open после того, как попал мячом в судью. В матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой серб попал мячом в линейного судью. Тогда инцидент произошел не во время розыгрыша, поэтому в соответствии с правилами серба дисквалифицировали. Новак потерял все рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open.