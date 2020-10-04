Теннисистку из России подозревают в договорном матче на "Ролан Гаррос"

Сейчас идет расследование.

Яна Сизикова. Фото: Eurosport.ru ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 15:34
Российскую теннисистку Яну Сизикову подозревают в участии в договорном матче в первом круге Открытого чемпионата Франции, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на немецкие СМИ.

Согласно источнику, россиянка, выступающая в паре с американкой Мэдисон Бренгл, стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit, занимающейся коррупционными ситуациями в теннисе.

В первом круге женского парного разряда Сизикова вместе с Мэдисон Бренгл играли против румынок Кристины-Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг. Румынки победили 7:6, 6:4. Tennis Integrity Unit смутили две двойные ошибки Сизиковой во втором сете. Следователи зафиксировали подозрительную активность в букмекерских конторах. Согласно инсайдерской информации, сумма ставок составила несколько сотен тысяч евро.

25-летняя Сизикова пока не добивалась больших успехов ни в одиночном, ни в парном разрядах. 
Метки:
Ролан Гаррос
Теннис
0
Сегодня 15:34
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