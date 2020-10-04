Теннисистку из России подозревают в договорном матче на "Ролан Гаррос"

Российскую теннисистку Яну Сизикову
подозревают в участии в договорном матче в первом круге Открытого чемпионата Франции, сообщает "Р-Спорт
" со ссылкой на немецкие СМИ.
Согласно источнику, россиянка, выступающая в паре с американкой Мэдисон Бренгл
, стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit, занимающейся коррупционными ситуациями в теннисе.
В первом круге женского парного разряда Сизикова вместе с Мэдисон Бренгл играли против румынок Кристины-Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг. Румынки победили 7:6, 6:4. Tennis Integrity Unit смутили две двойные ошибки Сизиковой во втором сете. Следователи зафиксировали подозрительную активность в букмекерских конторах. Согласно инсайдерской информации, сумма ставок составила несколько сотен тысяч евро.
25-летняя Сизикова пока не добивалась больших успехов ни в одиночном, ни в парном разрядах.