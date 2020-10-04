Новак Джокович предложил убрать из тенниса линейных судей

Первая ракетка мира серб Новак Джокович
выразил мнение, что электронная система судейства в ближайшее время должна заменить линейных судей, которые обслуживают матчи, сообщает "Р-Спорт
".
"Сейчас технологии настолько развиты, что линейные совершенно не нужны. Это мое мнение. Конечно, я понимаю, что технология дорогая, так что экономически она вызывает вопросы. Но мне кажется, мы все к этому идем. К тому же у меня, наверное, будет меньше возможностей сделать то, что я сделал в Нью-Йорке", - сказал 33-летний спортсмен.
В начале сентября Джокович был дисквалифицирован
за неспортивное поведение в игре четвертого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Серб проиграл свою подачу, после чего случайно ударил мячом в судью на линии.