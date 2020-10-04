Новак Джокович предложил убрать из тенниса линейных судей

Серба дисквалифицировали с US Open за попадание мячом в судью.

Фото: Eurosport.com ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 10:52
Первая ракетка мира серб Новак Джокович выразил мнение, что электронная система судейства в ближайшее время должна заменить линейных судей, которые обслуживают матчи, сообщает "Р-Спорт".

"Сейчас технологии настолько развиты, что линейные совершенно не нужны. Это мое мнение. Конечно, я понимаю, что технология дорогая, так что экономически она вызывает вопросы. Но мне кажется, мы все к этому идем. К тому же у меня, наверное, будет меньше возможностей сделать то, что я сделал в Нью-Йорке", - сказал 33-летний спортсмен.

В начале сентября Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре четвертого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Серб проиграл свою подачу, после чего случайно ударил мячом в судью на линии.


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Джокович Новак
Теннис
0
Сегодня 10:52
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