Дальше без казахстанцев. Елена Рыбакина вылетела с "Ролан Гаррос"

Она уступила 49-й ракетке мира.

Елена Рыбакина.Фото: Zimbio.com©
Новости спорта Теннис
0
Сегодня 00:37
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина во втором круге "Ролан Гаррос" в трех сетах уступили хозяйке корта Фионе Ферро, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый сет довольно уверенно взяла Ферро - 6:3. Во втором казахстанская теннисистка сумела навязать борьбу - 6:4 в пользу Рыбакиной. Но в решающей партии сильнее вновь оказалась француженка - 6:2

В третьем круге Ферро сыграет против румынки Патриции Марии Тиг.

Добавим, что в одиночном разряде "Ролан Гаррос" больше не осталось казахстанских теннисистов. Раннее турнир покинули Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Михаил Кукушкин и Александр Бублик.
Метки:
Рыбакина Елена Ролан Гаррос Кукушкин Михаил Путинцева Юлия Дияс Зарина Бублик Александр
Теннис
0
Сегодня 00:37
© 2008 - 2020 ТОО «EML»