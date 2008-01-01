Дальше без казахстанцев. Елена Рыбакина вылетела с "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина
во втором круге "Ролан Гаррос
" в трех сетах уступили хозяйке корта Фионе Ферро, передает корреспондент Vesti.kz
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Первый сет довольно уверенно взяла Ферро - 6:3. Во втором казахстанская теннисистка сумела навязать борьбу - 6:4 в пользу Рыбакиной. Но в решающей партии сильнее вновь оказалась француженка - 6:2
В третьем круге Ферро сыграет против румынки Патриции Марии Тиг.
Добавим, что в одиночном разряде "Ролан Гаррос" больше не осталось казахстанских теннисистов. Раннее турнир покинули Юлия Путинцева
, Зарина Дияс
, Михаил Кукушкин
и Александр Бублик
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