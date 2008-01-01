Let's go! Видео победы Бублика над девятой ракеткой мира на "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист одержал сенсационную победу.

Александр Бублик. Фото: Zimbio.com ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 08:09

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик стал автором одной из главных сенсаций  в мужском турнире "Ролан Гаррос". В первом круге основной сетки он обыграл хозяина корта и девятую ракетку мира Гаэля Монфиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец одержал победу в четырех сетах - 3:1 (6:4, 7:5, 3:6, 6:3). Он эмоционально отпраздновал завершение матча. 



В следующем круге, 30 сентября, Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Ранее во второй круг вышел еще один казахстанец Михаил Кукушкин. Он также довольно неожиданно победил итальянца Фабио Фоньини. 

Метки:
Ролан Гаррос Бублик Александр Кукушкин Михаил
Теннис
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Сегодня 08:09
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