Let's go! Видео победы Бублика над девятой ракеткой мира на "Ролан Гаррос"

Представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик стал автором одной из главных сенсаций в мужском турнире "Ролан Гаррос". В первом круге основной сетки он обыграл хозяина корта и девятую ракетку мира Гаэля Монфиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Казахстанец одержал победу в четырех сетах - 3:1 (6:4, 7:5, 3:6, 6:3). Он эмоционально отпраздновал завершение матча.







В следующем круге, 30 сентября, Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Ранее во второй круг вышел еще один казахстанец Михаил Кукушкин. Он также довольно неожиданно победил итальянца Фабио Фоньини.