Лучший теннисист России сенсационно вылетел с "Ролан Гаррос"

Он в четвертый раз подряд не смог преодолеть первый круг турнира.

Даниил Медведев. Фото: © AFP 2020 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Новости спорта Теннис
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Сегодня 07:42
Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл венгру Мартону Фучовичу в первом круге "Ролан Гаррос", сообщает "Р-Спорт". Медведев в четвертый раз подряд не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции.

Россиянин, посеянный под четвертым номером, уступил 63-му номеру мирового рейтинга Фучовичу со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6. Матч продолжался три часа, 17 минут.

Медведев совершил четыре двойные ошибки и 51 невынужденную ошибку. Соперником Фучовича во втором круге будет испанец Альберт Рамос-Виньолас.

Добавим, что раннее в соревнованиях у мужчин первый круг успешно преодолели два казахстанских теннисиста - Михаил Кукушкин и Александр Бублик. Оба сотворили сенсации - Кукушкин обыграл итальянца Фабио Фоньини, а Бублик хозяина корта Гаэля Монфиса. 
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Ролан Гаррос Кукушкин Михаил Бублик Александр
Теннис
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Сегодня 07:42
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