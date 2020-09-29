Лучший теннисист России сенсационно вылетел с "Ролан Гаррос"

Первая ракетка России Даниил Медведев
проиграл венгру Мартону Фучовичу в первом круге "Ролан Гаррос
", сообщает "Р-Спорт
". Медведев в четвертый раз подряд не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Франции.
Россиянин, посеянный под четвертым номером, уступил 63-му номеру мирового рейтинга Фучовичу со счетом 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 1:6. Матч продолжался три часа, 17 минут.
Медведев совершил четыре двойные ошибки и 51 невынужденную ошибку. Соперником Фучовича во втором круге будет испанец Альберт Рамос-Виньолас.
Добавим, что раннее в соревнованиях у мужчин первый круг успешно преодолели два казахстанских теннисиста - Михаил Кукушкин
и Александр Бублик
. Оба сотворили сенсации - Кукушкин обыграл
итальянца Фабио Фоньини, а Бублик хозяина
корта Гаэля Монфиса.