Кукушкин выиграл решающий сет 6:0 у 15-й ракетки мира и вышел в следующий круг "Ролан Гаррос"

Матч длился почти три часа.

Михаил Кукушкин. Фото: Olympic.kz©
Новости спорта Теннис
0
Сегодня 20:09
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин победил на старте "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге Открытого чемпионата Франции он переиграл итальянца Фабио Фоньини в четырех сетах - 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0).

Встреча длилась два часа и 55 минут. 

Интересно, что Кукушкин, который занимает 88-е место в рейтинге ATP, отыграл матч без двойных ошибок, тогда как у 15-й ракетки мира Фоньини их было четыре.

В следующем круге, 30 сентября, Кукушкин встретится с испанцем Педро Мартинесом, который ранее оказался сильнее австралийца Александара Вукича - 3:0 (7:5, 6:4, 6:0).

"Ролан Гаррос" в этом году из-за пандемии коронавируса проходит с 21 сентября по 11 октября.
Метки:
теннис Кукушкин Михаил Ролан Гаррос
Теннис
0
Сегодня 20:09
© 2008 - 2020 ТОО «EML»