Кукушкин выиграл решающий сет 6:0 у 15-й ракетки мира и вышел в следующий круг "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин
победил на старте "Ролан Гаррос"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В первом круге Открытого чемпионата Франции он переиграл итальянца Фабио Фоньини
в четырех сетах - 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0).
Встреча длилась два часа и 55 минут.
Интересно, что Кукушкин, который занимает 88-е место в рейтинге ATP, отыграл матч без двойных ошибок, тогда как у 15-й ракетки мира Фоньини их было четыре.
В следующем круге, 30 сентября, Кукушкин встретится с испанцем Педро Мартинесом
, который ранее оказался сильнее австралийца Александара Вукича - 3:0 (7:5, 6:4, 6:0).
"Ролан Гаррос" в этом году из-за пандемии коронавируса проходит с 21 сентября по 11 октября.