Прямая трансляция финального матча Елены Рыбакиной на турнире WTA в Страсбурге

26 сентября казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
сыграет в финале турнира WTA во французском Страсбурге, передает корреспондент Vesti.kz
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Ее соперницей будет пятая ракетка мира Элина Свитолина
из Украины. В полуфинальной встрече Рыбакина обыграла
японку Нао Хибино, а Свитолина оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко. Отметим, что украинская теннисистка посеяна на турнире под вторым номером, а Рыбакина под пятым.
Сразу после турнира в Страсбурге обе спортсменки отправятся в Париж для участия в "Ролан Гаррос". Рыбакина в первом круге сыграет
против румынки Сораны Кырсти. Финал турнира в Страсбуре начнется в 15:00 по времени Нур-Султана.
Прямая трансляция финального матча Елены Рыбакиной против Элины Свитолиной в Страсбурге >>>>>>>>