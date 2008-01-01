Прямая трансляция финального матча Елены Рыбакиной на турнире WTA в Страсбурге

Казахстанке будет противостоять первая ракетка Украины.

Елена Рыбакина. Фото: WTA ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 11:10
Женская теннисная ассоциация
Финал
Рыбакина - Свитолина
26 сентября казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет в финале турнира WTA во французском Страсбурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Ее соперницей будет пятая ракетка мира Элина Свитолина из Украины. В полуфинальной встрече Рыбакина обыграла японку Нао Хибино, а Свитолина оказалась сильнее белоруски Арины Соболенко. Отметим, что украинская теннисистка посеяна на турнире под вторым номером, а Рыбакина под пятым. 

Сразу после турнира в Страсбурге обе спортсменки отправятся в Париж для участия в "Ролан Гаррос".  Рыбакина в первом круге сыграет против румынки Сораны Кырсти. Финал турнира в Страсбуре начнется в 15:00 по времени Нур-Султана. 

Прямая трансляция финального матча Елены Рыбакиной против Элины Свитолиной в Страсбурге  >>>>>>>>  
Метки:
Рыбакина Елена
Теннис
0
Сегодня 11:10
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