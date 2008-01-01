Кукушкин, Рыбакина, Путинцева и другие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по "Ролан Гаррос"

Жеребьевка основной сетки прошла 24 сентября.

Михаил Кукушкин. Фото: Zimbio.com ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 09:11
В Париже прошла жеребьевка основной сетки "Ролан Гаррос", по итогам которой казахстанские теннисисты узнали своих соперников по первому кругу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В соревнованиях у мужчин Казахстан представят Михаил Кукушкин и Александр Бублик. По итогам жеребьевки Бублик в первом круге сыграет с 8-м сеяным французом Гаэлем Монфисом. Кукушкину в соперники достался итальянец Фабио Фоньини. Добавим, что в квалификации был близок к выходу в основную сетку еще один представитель Казахстана Дмитрий Попко. В решающей встрече он в трех сетах уступил эквадорцу Эмилио Гомесу. Несмотря на поражение, у Попко остается небольшой шанс все-таки попасть в основную сетку как лаки-лузер в случае отказа кого-то из теннисистов. 

В женской части Казахстан представят Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Зарина Дияс. Рыбакина, получившая 14-й номер посева, в первом раунде сыграет против румынки Сораны Кырсти. Соперницей Путинцевой (23-я) станет Кирстен Флипкенс из Бельгии. А вот Зарине Дияс будет противостоять Онс Жабер из Туниса. 

"Ролан Гаррос" в этом году из-за пандемии коронавируса проходит с 21 сентября по 11 октября. 
Метки:
Ролан Гаррос Кукушкин Михаил Бублик Александр Путинцева Юлия Дияс Зарина Рыбакина Елена Попко Дмитрий
Теннис
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Сегодня 09:11
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