Экс-первой ракетке мира грозит семь лет тюрьмы

Победителя турниров "Большого шлема" обвиняют в сокрытии активов.

Борис Беккер. Фото: Ria.ru ©

Новости спорта Теннис 0 25 сентября 08:41

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров "Большого шлема" Борис Беккер, который в 2017 году по решению британского суда был признан банкротом, может получить семь лет тюрьмы за сокрытие активов, сообщает Championat.com.



По данным британских СМИ, немец скрыл долю в компании Breaking Data Corp, банковские счета в Бельгии и Гернси, а также квартиру в Челси. Сам Беккер отрицает свою вину.



Изначально Борис должен был находиться в статуса банкрота на протяжении года, однако власти обнаружили скрытые активы и транзакции бывшего теннисиста на сумму 4,5 миллиона фунтов стерлингов.

