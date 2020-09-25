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Экс-первой ракетке мира грозит семь лет тюрьмы

Победителя турниров "Большого шлема" обвиняют в сокрытии активов.

Экс-первой ракетке мира грозит семь лет тюрьмы
Борис Беккер. Фото: Ria.ru ©
Новости спорта Теннис
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Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров "Большого шлема" Борис Беккер, который в 2017 году по решению британского суда был признан банкротом, может получить семь лет тюрьмы за сокрытие активов, сообщает Championat.com.

По данным британских СМИ, немец скрыл долю в компании Breaking Data Corp, банковские счета в Бельгии и Гернси, а также квартиру в Челси. Сам Беккер отрицает свою вину.

Изначально Борис должен был находиться в статуса банкрота на протяжении года, однако власти обнаружили скрытые активы и транзакции бывшего теннисиста на сумму 4,5 миллиона фунтов стерлингов. 

 

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