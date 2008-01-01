К Федерации тенниса Казахстана присоединился известный функционер

Он будет курировать развитие тенниса в стране.

Дейв Майли. Фото: Irishtimes.com ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 09:01
К команде Федерации тенниса Казахстана присоединился известный теннисный функционер, Дейв Майли. На посту исполнительного директора федерации он будет курировать теннисное развитие, сообщает корреспондент Vesti.kz

Более 25 лет Дейв Майли проработал на руководящих постах в Международной федерации тенниса (ITF). Он был инициатором и главным автором программы ITF по развитию игроков до 10 лет. В этом направлении считается одним из наиболее квалифицированных специалистов в мире.

Кроме этого, обладает большим опытом в области развития юниорского и колясочного тенниса. Майли отвечал за введение комбинированного рейтинга в различных юниорских турнирах и внедрение глобальных стандартов обучения тренеров. Порядка 15 лет он входил в медицинскую комиссию ITF, в составе которой принимал участие в организации работы теннисных федераций по линии антидопинговых программ.



Новый исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана курировал работу ITF с региональными ассоциациями, с Олимпийским комитетом, принимал участие в организации Олимпийских, Паралимпийских, Азиатских игр.

Также Дейв Майли щедро делится своим опытом работы в теннисной индустрии, являясь автором нескольких специализированных изданий для тренеров и книг об истории тенниса для широкой публики.
Теннис
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Сегодня 09:01
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