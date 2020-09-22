К Федерации тенниса Казахстана присоединился известный функционер

К команде Федерации тенниса Казахстана присоединился известный теннисный функционер, Дейв Майли
. На посту исполнительного директора федерации он будет курировать теннисное развитие, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Более 25 лет Дейв Майли проработал на руководящих постах в Международной федерации тенниса (ITF). Он был инициатором и главным автором программы ITF по развитию игроков до 10 лет. В этом направлении считается одним из наиболее квалифицированных специалистов в мире.
Кроме этого, обладает большим опытом в области развития юниорского и колясочного тенниса. Майли отвечал за введение комбинированного рейтинга в различных юниорских турнирах и внедрение глобальных стандартов обучения тренеров. Порядка 15 лет он входил в медицинскую комиссию ITF, в составе которой принимал участие в организации работы теннисных федераций по линии антидопинговых программ.
Новый исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана курировал работу ITF с региональными ассоциациями, с Олимпийским комитетом, принимал участие в организации Олимпийских, Паралимпийских, Азиатских игр.
Также Дейв Майли щедро делится своим опытом работы в теннисной индустрии, являясь автором нескольких специализированных изданий для тренеров и книг об истории тенниса для широкой публики.
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