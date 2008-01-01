Удар Зарины Дияс признали лучшим во второй день турнира WTA В Страсбуре

Организаторы турнира WTA во французском Страсбуре признали удар казахстанской теннисистки Зарины Дияс
лучшим во второй день соревнований, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Этот удар теннисистка исполнила в победном матче против американки Кристины Макхэйл
. Дияс уступила первый сет на тай-брейке, затем взяла реванш во второй партии (7:5). В решающем сете дело снова дошло до тай-брейка, где при счете 5:3 казахстанка достала уходящий мяч, чего не ожидала соперница.
Соперницей Дияс по второму кругу станет японка Нао Хибино
. Отметим, что казахстанка до победы над Макхэйл проиграла
семь встреч подряд, начиная с января.
Также во второй раунд вышла
и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина
. Ее соперницей будет француженка Ализе Корне
.