Удар Зарины Дияс признали лучшим во второй день турнира WTA В Страсбуре

Казахстанская теннисистка вышла во второй раунд соревнований.

Зарина Дияс. Фото: Zimbio.com ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 08:29
Организаторы турнира WTA во французском Страсбуре признали удар казахстанской теннисистки Зарины Дияс лучшим во второй день соревнований, сообщает корреспондент Vesti.kz

Этот удар теннисистка исполнила в победном матче против американки Кристины Макхэйл. Дияс уступила первый сет на тай-брейке, затем взяла реванш во второй партии (7:5). В решающем сете дело снова дошло до тай-брейка, где при счете 5:3 казахстанка достала уходящий мяч, чего не ожидала соперница.



Соперницей Дияс по второму кругу станет японка Нао Хибино. Отметим, что казахстанка до победы над Макхэйл проиграла семь встреч подряд, начиная с января.

Также во второй раунд вышла и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Ее соперницей будет француженка Ализе Корне.
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Дияс Зарина Рыбакина Елена
Теннис
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Сегодня 08:29
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