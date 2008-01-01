Будет ли реванш? Прямая трансляция матча Путинцевой против Халеп на турнире WTA в Риме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
19 сентября сыграет в четвертьфинале турнира WTA в Риме против румынки Симоны Халеп
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Халеп - первая сеяная турнира и главный фаворит всего соревнования. Путинцева встречалась с Халеп в январе 2020 - тогда победа досталась румынке в двух сетах - 6:1, 6:4.
В 1/8 финала в Риме Халеп в двух партиях обыграла Даяну Ястремскую, а Путинцева в эпичном поединке победила свою соотечественницу Елену Рыбакину
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В мировом рейтинге Халеп занимает второе место, а казахстанка - 30-е. Победитель пары Путинцева - Халеп, сыграет с сильнейшей в матче Гарбин Мугурусы и Виктории Азаренко.
Матч Путинцевой против Халеп запланирован на 16:00 по времени Нур-Султана. Трансляцию поединка можно посмотреть здесь
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