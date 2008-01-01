Будет ли реванш? Прямая трансляция матча Путинцевой против Халеп на турнире WTA в Риме

Казахстанка в начале года проиграла румынке.

Юлия Путинцева. Фото: Zimbio.com ©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 15:03
Женская теннисная ассоциация
1/4 финала
Халеп - Путинцева 0:0
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 19 сентября сыграет в четвертьфинале турнира WTA в Риме против румынки Симоны Халеп, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Халеп - первая сеяная турнира и главный фаворит всего соревнования. Путинцева встречалась с Халеп в январе 2020 - тогда победа досталась румынке в двух сетах - 6:1, 6:4.

В 1/8 финала в Риме Халеп в двух партиях обыграла Даяну Ястремскую, а Путинцева в эпичном поединке победила свою соотечественницу Елену Рыбакину.

В мировом рейтинге Халеп занимает второе место, а казахстанка - 30-е. Победитель пары Путинцева - Халеп, сыграет с сильнейшей в матче Гарбин Мугурусы и Виктории Азаренко.

Матч Путинцевой против Халеп запланирован на 16:00 по времени Нур-Султана. Трансляцию поединка можно посмотреть здесь.
Метки:
Путинцева Юлия Рыбакина Елена
Теннис
0
Сегодня 15:03
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