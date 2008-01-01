Матчи "Ролан Гаррос" сможет посещать не больше 5 тысяч болельщиков в день

Открытый чемпионат Франции по теннису стартует 21 сентября.

Новости спорта Теннис 0 Сегодня 09:16

Не более пяти тысяч болельщиков сможет посещать матчи Открытого чемпионата Франции по теннису ежедневно, сообщает "Р-Спорт".



Как отмечается на официальном сайте турнира, развитие эпидемиологической ситуации в Париже побудило департамент полиции ограничить количество зрителей, которые будут иметь доступ на корты, пятью тысячами в день.



"Для спортивной, социальной и экономической жизни страны важно, чтобы такое крупное мероприятие, как "Ролан Гаррос", можно было проводить при соблюдении требований, касающихся защиты здоровья участников. Так будет и с турниром 2020 года. Федерация тенниса Франции осознает, насколько разочаровывающими будут эти новости для тех, кто не сможет прийти на стадион из-за ограничения доступа. Мы хотели бы поблагодарить вас за понимание и поддержку", - говорится в сообщении.



Открытый чемпионат Франции пройдет 21 сентября - 11 октября в Париже. Отметим, что из-за пандемии коронавируса турнир не состоялся в привычные сроки.