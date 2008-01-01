Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA в Риме

Она в двух сетах разобралась с соперницей из Швеции.

Юлия Путинцева. Фото: Informburo.kz©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 22:18
Женская теннисная ассоциация
1/32 финала
Путинцева - Петерсон 2:0

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева на старте грунтового турнира WTA в Риме в двух партиях обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу казахстанки, занимающей 30-е место в рейтинге WTA. Ее соперница занимает 49-ю строчку. Отметим, что Путинцевой впервые удалось обыграть Петерсон - ранее она ей уступала в 2018 и 2019 годах. 

Следующей соперницей Путинцевой станет хорватка Петра Мартич, посеянная под восьмым номером. Соперници играли между собой полторы недели назад - в 1/8 финала US Open фавориткой считалась Мартич, но казахстанка вырвала победу в трех сетах и вышла в четвертьфинал. 

Ранее на турнире в Риме также успешно стартовала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, победившая в двух сетах Екатерину Александрову из России. Во втором круге Рыбакина сыграет против представительницы Чехии Марии Боузковой. 

Интересно, что если Путинцева пройдет Мартич, а Рыбакина - Боузкова, две казахстанки сыграют в третьем круге друг против друга. 

Метки:
Путинцева Юлия Рыбакина Елена WTA Италия
Теннис
0
Сегодня 22:18
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