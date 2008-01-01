Сколько заработала Юлия Путинцева за выход в четвертьфинал US Open-2020

Теннисистка в третий раз в карьере дошла до 1/4 финала турнира "Большого шлема".

Юлия Путинцева. Фото: Getty Images
Новости спорта Теннис
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Сегодня 12:55
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, благодаря выходу в четвертьфинал US Open-2020, как минимум заработала 425 000 долларов США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/8 финала Путинцева в трех сетах обыграла Петру Мартич из Хорватии. В четвертьфинале она сыграет против американки Дженнифер Брэди. За выход в эту стадию турнира организаторами предусмотрены призовые в размере 425 000 долларов США. 

Если Путинцева сможет выйти в полуфинал, то заработает уже 800 000 долларов США. Кроме того, успешное выступление на US Open позволит казахстанке ворваться в топ-30 рейтинга WTA.
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Путинцева Юлия US Open США
Теннис
0
Сегодня 12:55
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