Сколько заработала Юлия Путинцева за выход в четвертьфинал US Open-2020

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
, благодаря выходу в четвертьфинал US Open-2020, как минимум заработала 425 000 долларов США, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В 1/8 финала Путинцева в трех сетах обыграла
Петру Мартич из Хорватии. В четвертьфинале она сыграет против американки Дженнифер Брэди
. За выход в эту стадию турнира организаторами предусмотрены призовые в размере 425 000 долларов США.
Если Путинцева сможет выйти в полуфинал, то заработает уже 800 000 долларов США. Кроме того, успешное выступление на US Open позволит казахстанке ворваться в топ-30 рейтинга WTA.