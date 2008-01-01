"Она не была готова...". Путинцева прокомментировала свой выход в четвертьфинал US Open

За выход в полуфинал она сыграет с американкой.

Юлия Путинцева. Фото: wtatennis.com©
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Сегодня 10:47
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась своими эмоциями от победы над Петрой Мартич в четвертом раунде Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке.

Казахстанка победила хорватку в трех сетах - 6:3, 2:6, 6:4.

"Перед третьим сетом я сказала себе: "Что бы ни случилось, ты просто усложни ей задачу. Постарайся не делать никаких ошибок. Заставляй ее перемещаться по корту как можно чаще и просто делать все лучшим образом в каждом розыгрыше". Вот что мне сегодня очень помогло.

У меня было очень хорошее начало матча. Думаю, Петра не была готова к тому, что я передвигалась по корту очень быстро и не давала ей свободных ударов. Я играла так с самого начала", - приводит слова Путинцевой wtatennis.com.

За выход в полуфинал Путинцева сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, которая является 41-й ракеткой мира, а на турнире посеяна под 28-м номером. В четвертом круге она прошла немку Анжелику Кербер - 6:1, 6:4.
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Сегодня 10:47
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