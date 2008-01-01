"Она не была готова...". Путинцева прокомментировала свой выход в четвертьфинал US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
поделилась своими эмоциями от победы над Петрой Мартич
в четвертом раунде Открытого чемпионата США
(US Open) в Нью-Йорке.
Казахстанка победила
хорватку в трех сетах - 6:3, 2:6, 6:4.
"Перед третьим сетом я сказала себе: "Что бы ни случилось, ты просто усложни ей задачу. Постарайся не делать никаких ошибок. Заставляй ее перемещаться по корту как можно чаще и просто делать все лучшим образом в каждом розыгрыше". Вот что мне сегодня очень помогло.
У меня было очень хорошее начало матча. Думаю, Петра не была готова к тому, что я передвигалась по корту очень быстро и не давала ей свободных ударов. Я играла так с самого начала", - приводит слова Путинцевой wtatennis.com
.
За выход в полуфинал Путинцева сыграет с американкой Дженнифер Брэйди, которая является 41-й ракеткой мира, а на турнире посеяна под 28-м номером. В четвертом круге она прошла немку Анжелику Кербер - 6:1, 6:4.