Первую ракетку мира Джоковича дисквалифицировали на US Open за неспортивное поведение

Он играл против Карреньо-Бусты.

Новак Джокович. Фото: Reuters©
Новости спорта Теннис
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Сегодня 07:33
Новака Джоковича дисквалифицировали на Открытом чемпионате США (US Open) по теннису за попадание мячом в женщину-лайнсмена, сообщает РИА Новости.

Серб проводил матч четвертого раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты (20-й сеяный).

Игру остановили в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Джокович проиграл свою подачу, собираясь сесть, он, не глядя, ударил по мячу. В итоге мяч попал в линейного судью, которая вскрикнула и упала. В соответствии с правилами первую ракетку мира Джоковича дисквалифицировали за неспортивное поведение.

В четвертьфинале Карреньо-Буста сыграет с победителем противостояния Денис Шаповалов (Канада, 12) - Давид Гоффен (Бельгия, 7).

Напомним, что ранее в четвертьфинал US Open пробилась казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, обыгравшая в матче четвертого раунда хорватку Петру Мартич
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Теннис
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Сегодня 07:33
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