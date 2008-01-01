Первую ракетку мира Джоковича дисквалифицировали на US Open за неспортивное поведение

Новака Джоковича
дисквалифицировали на Открытом чемпионате США
(US Open) по теннису за попадание мячом в женщину-лайнсмена, сообщает РИА Новости
.
Серб проводил матч четвертого раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты
(20-й сеяный).
Игру остановили в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Джокович проиграл свою подачу, собираясь сесть, он, не глядя, ударил по мячу. В итоге мяч попал в линейного судью, которая вскрикнула и упала.
В соответствии с правилами первую ракетку мира Джоковича дисквалифицировали за неспортивное поведение.
В четвертьфинале Карреньо-Буста сыграет с победителем противостояния Денис Шаповалов (Канада, 12) - Давид Гоффен (Бельгия, 7).
Напомним, что ранее в четвертьфинал US Open пробилась казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
, обыгравшая
в матче четвертого раунда хорватку Петру Мартич
.