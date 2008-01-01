Видео третьего победного матча Юлии Путинцевой на US Open-2020

Появилось видео с лучшими моментами матча третьего круга между казахстанкой Юлией Путинцевой
и представительницей Беларуси Александрой Саснович, сообщает Vesti.kz
.
Победу в трех сетах в этом поединке одержала
Путинцева, которая пробилась в четвертый круг турнира. Ее следующей соперницей станет Петра Мартич из Хорватии.
Путинцева осталась единственной казахстанкой в одиночном разряде US Open-2020. Ранее свой матч третьего круга проиграл Михаил Кукушкин, уступивший
представителю Австралии Джордану Томпсону.