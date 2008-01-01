Видео третьего победного матча Юлии Путинцевой на US Open-2020

Она осталась единственной представительницей Казахстана в одиночном разряде.

Юлия Путинцева. Фото с сайта zimbio.com
Новости спорта Теннис
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Сегодня 08:55
Появилось видео с лучшими моментами матча третьего круга между казахстанкой Юлией Путинцевой и представительницей Беларуси Александрой Саснович, сообщает Vesti.kz.

Победу в трех сетах в этом поединке одержала Путинцева, которая пробилась в четвертый круг турнира. Ее следующей соперницей станет Петра Мартич из Хорватии.



Путинцева осталась единственной казахстанкой в одиночном разряде US Open-2020. Ранее свой матч третьего круга проиграл Михаил Кукушкин, уступивший представителю Австралии Джордану Томпсону.
Метки:
Путинцева Юлия US Open США
Теннис
0
Сегодня 08:55
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